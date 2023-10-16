Тайлер Пози, звезда сериала "Волчонок", сыграл свадьбу на берегу океана

Актер, исполнивший главную роль в популярном мистическом сериале для подростков, женился на певице Фем.

Звезда "Волчонка" Тайлер Пози связал себя узами брака с певицей Фем на очаровательной церемонии в Малибу. Ранее актер сообщал, что уже помолвлен и теперь готовится к свадьбе. И отмечал, что планирование свадьбы отнимает много времени. Об этом пишет Page Six.

Актер связал себя узами брака со своей невестой Фем на берегу океана в Калифорнии. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как его бывшая девушка Белла Торн, певица Аврил Лавин и его коллега по сериалу "Волчонок" Тайлер Хеклин.

Свадьба Тайлера Пози

На церемонию пара прибыла в винтажном красном Chevrolet Impala.

Невеста, которая в свой знаменательный день щеголяла укладкой на ярко-зеленых волосах, выглядела очень счастливой, держа актера за руку и позируя для фотографий.

Как сообщили ранее таблоиды, церемония прошла в частном саду для медитации в Пасифик-Палисейдс, после чего последовал прием в ресторане Duke's Malibu с видом на океан.

Представитель Тайлера Пози сообщил, что в список гостей вошли звезды, с которыми пара работала в кино, на телевидении и в музыкальной индустрии.

Снимки в социальных сетях позволили фанатам заглянуть на праздник. Оказалось, что все было оформлено в любимом цвете невесты: зеленом, включая зеленый диско-шар, танцпол в зеленую клетку и зеленые розы.

Свадьба Тайлера Пози

Невеста выбрала классическое белое платье от Grace Loves Lace с длинными рукавами и кружевными вставками, а образ дополнила длинной вуалью.

Тем временем ее новый муж выбрал кремовый костюм от British Custom Tailors, который он сочетал с белоснежным галстуком и коричневыми классическими туфлями.

Пара познакомилась во время работы в музыкальной индустрии.

Фем рассказывала, что они долго были просто друзьями, прежде, чем поняли, что их связывает что-то большее. Они встречались более двух лет.

"Любовь стала глубже, более уверенной и укоренившейся. Я думаю, она станет еще больше, когда мы поженимся", — отмечал актер.

В 2013 году Пози был ненадолго помолвлен со своей давней подругой Шоной Горлик. Однако год спустя они объявили о расставании.

Его также связывали романтические отношения с Беллой Торн, актрисой Софией Али и певицей Майли Сайрус.

Напомним, ранее Майли Сайрус назвала точную дату, когда поняла, что ее брак с актером Лиамом Хемсвортом обречен.