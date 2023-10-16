Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Тайлер Пози, звезда сериала "Волчонок", сыграл свадьбу на берегу океана

тайлер пози, тайлер пози свадьба, волчонок, сериал волчонок, свадьба 2023
Фото: Instagram stanpxsey | Свадьба Тайлера Пози

Актер, исполнивший главную роль в популярном мистическом сериале для подростков, женился на певице Фем.

Related video

Звезда "Волчонка" Тайлер Пози связал себя узами брака с певицей Фем на очаровательной церемонии в Малибу. Ранее актер сообщал, что уже помолвлен и теперь готовится к свадьбе. И отмечал, что планирование свадьбы отнимает много времени. Об этом пишет Page Six.

Актер связал себя узами брака со своей невестой Фем на берегу океана в Калифорнии. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как его бывшая девушка Белла Торн, певица Аврил Лавин и его коллега по сериалу "Волчонок" Тайлер Хеклин.

Свадьба Тайлера Пози

На церемонию пара прибыла в винтажном красном Chevrolet Impala.

Невеста, которая в свой знаменательный день щеголяла укладкой на ярко-зеленых волосах, выглядела очень счастливой, держа актера за руку и позируя для фотографий.

Как сообщили ранее таблоиды, церемония прошла в частном саду для медитации в Пасифик-Палисейдс, после чего последовал прием в ресторане Duke's Malibu с видом на океан.

Представитель Тайлера Пози сообщил, что в список гостей вошли звезды, с которыми пара работала в кино, на телевидении и в музыкальной индустрии.

Снимки в социальных сетях позволили фанатам заглянуть на праздник. Оказалось, что все было оформлено в любимом цвете невесты: зеленом, включая зеленый диско-шар, танцпол в зеленую клетку и зеленые розы.

Свадьба Тайлера Пози

Невеста выбрала классическое белое платье от Grace Loves Lace с длинными рукавами и кружевными вставками, а образ дополнила длинной вуалью.

Тем временем ее новый муж выбрал кремовый костюм от British Custom Tailors, который он сочетал с белоснежным галстуком и коричневыми классическими туфлями.

Пара познакомилась во время работы в музыкальной индустрии.

Фем рассказывала, что они долго были просто друзьями, прежде, чем поняли, что их связывает что-то большее. Они встречались более двух лет.

"Любовь стала глубже, более уверенной и укоренившейся. Я думаю, она станет еще больше, когда мы поженимся", — отмечал актер.

В 2013 году Пози был ненадолго помолвлен со своей давней подругой Шоной Горлик. Однако год спустя они объявили о расставании.

Его также связывали романтические отношения с Беллой Торн, актрисой Софией Али и певицей Майли Сайрус.

Напомним, ранее Майли Сайрус назвала точную дату, когда поняла, что ее брак с актером Лиамом Хемсвортом обречен.