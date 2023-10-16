Тайлер Поузі, зірка серіалу "Вовченя", зіграв весілля на березі океану

Актор, який виконав головну роль у популярному містичному серіалі для підлітків, одружився зі співачкою Фем.

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Зірка "Вовченяти" Тайлер Поузі пов'язав себе узами шлюбу зі співачкою Фем на чарівній церемонії в Малібу. Раніше актор повідомляв, що вже заручений і тепер готується до весілля. І зазначав, що планування весілля забирає багато часу. Про це пише Page Six.

Актор пов'язав себе узами шлюбу зі своєю нареченою Фем на березі океану в Каліфорнії. На церемонії були присутні такі знаменитості, як його колишня дівчина Белла Торн, співачка Авріл Лавін і його колега за серіалом "Вовченя" Тайлер Геклін.

Весілля Тайлера Поузі

На церемонію пара прибула у вінтажному червоному Chevrolet Impala.

Наречена, яка у свій знаменний день хизувалася укладкою на яскраво-зеленому волоссі, виглядала дуже щасливою, тримаючи актора за руку і позуючи для фотографій.

Як повідомили раніше таблоїди, церемонія відбулася в приватному саду для медитації в Пасифік-Палісейдс, після чого був прийом у ресторані Duke's Malibu з видом на океан.

Представник Тайлера Поузі повідомив, що до списку гостей увійшли зірки, з якими пара працювала в кіно, на телебаченні та в музичній індустрії.

Знімки в соціальних мережах дозволили фанатам зазирнути на свято. Виявилося, що все було оформлено в улюбленому кольорі нареченої: зеленому, включно із зеленою диско-кулею, танцмайданчиком у зелену клітку і зеленими трояндами.

Весілля Тайлера Поузі

Наречена обрала класичну білу сукню від Grace Loves Lace з довгими рукавами і мереживними вставками, а образ доповнила довгою вуаллю.

Тим часом її новий чоловік вибрав кремовий костюм від British Custom Tailors, який він поєднував з білосніжною краваткою і коричневими класичними туфлями.

Пара познайомилася під час роботи в музичній індустрії.

Фем розповідала, що вони довго були просто друзями, перш ніж зрозуміли, що їх пов'язує щось більше. Вони зустрічалися понад два роки.

"Любов стала глибшою, більш впевненою і вкоріненою. Я думаю, воно стане ще більшим, коли ми одружимося", — зазначав актор.

У 2013 році Поузі був ненадовго заручений зі своєю давньою подругою Шоною Горлик. Однак через рік вони оголосили про розставання.

Його також пов'язували романтичні стосунки з Беллою Торн, актрисою Софією Алі та співачкою Майлі Сайрус.

Нагадаємо, раніше Майлі Сайрус назвала точну дату, коли зрозуміла, що її шлюб з актором Ліамом Гемсвортом приречений.