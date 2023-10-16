Джастин Тимберлейк обеспокоен тем, что Бритни Спирс могла написать о нем в мемуарах

Мемуары Бритни Спирс выходят 24 октября. И там точно упоминается Джастин Тимберлейк, с которым она встречалась в зените славы.

Джастин Тимберлейк обеспокоен книгой мемуаров "Женщина во мне", которую написала его бывшая девушка Бритни Спирс. Певица ранее сообщала, что книга получится откровенной. Так что все ее бывшие бойфренды, среди которых были Джаред Лето и Колин Фаррел, наверняка замерли в ожидании порции скандальных заявлений. Об этом пишет Page Six.

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С Джастином Тимберлейком Бритни Спирс встречалась более трех лет. Они вместе были в клубе Микки Мауса, потом она стала поп-звездой, а он — участником популярнейшего бой-бэнда NSYNC.

Расстались они по инициативе Спирс и Тимберлейк даже написал хит Cry Me A River об этом, излив душу.

Клип на песню Cry Me A River

"Ему очень любопытно, что она расскажет об их отношениях. Это его гложет", — сообщил инсайдер.

Однако, вопреки недавнему сообщению Us Weekly о том, что мемуары Спирс "Женщина во мне", которые появятся в магазинах 24 октября, "жестко критикуют" Тимберлейка, инсайдер издательства настаивает, что там нет критики как таковой.

"Бритни наконец-то получила шанс рассказать свою воодушевляющую историю, и все, и ничего более", — сообщил источник в издательстве.

Представители Спирс, Тимберлейка и издателя Simon & Schuster не ответили на запросы СМИ о комментариях.

В 2002 году после трех лет отношений у пары произошел громкий разрыв .

В то время Тимберлейк, которому сейчас 42 года, поделился во время интервью с Барбарой Уолтерс, что он заключил договор со Спирс, которой сейчас 41 год, не "говорить конкретно, почему" они разошлись.

Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил Фото: Getty Images

Но когда таблоиды начали настаивать на слухах о том, что Спирс ему изменила, Тимберлейк не стал пытаться очистить ее имя.

"Честно говоря, мы не идеальны. Я никого не осуждаю", — загадочно сказал он.

Спирс также изъяснялась загадками, когда журналистка Дайан Сойер прямо спросила ее, что она сделала не так в отношениях с Тимберлейком.

"Я думаю, что у каждого есть своя сторона истории, которая заставляет его чувствовать себя определенным образом… и технически я не говорю, что он неправ, но и технически я не говорю, что он прав", — сказала она о своем бывшем.

Спирс и Тимберлейк в то же время выпустили пару песен о своем расставании.

Участник NSYNC спел: "Это было не так, будто ты только с ним разговаривала, и ты это знаешь" в своей песне "Cry Me a River", Бритни ответила песней "Everytime", в которой были слова: "Возможно, из-за этого пошел дождь. Пожалуйста, прости меня. Моя слабость причинила тебе боль. И эта песня — мое извинение". Роль бойфренда в клипе исполнил звезда фильма "Блэйд" Стивен Дорфф.

Клип на песню Everytime

Напомним, ранее стало известно, что Джейми Спирс, отец Бритни Спирс, не обеспокоен содержанием ее будущих мемуаров "Женщина во мне". Он даже не собирается читать эту книгу.