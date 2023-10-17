Диетологи назвали 7 лучших овощей, которые помогут уменьшить воспаление в организме

Чтобы поддерживать здоровую именную систему, здоровый кишечник и уменьшить риск появления нежелательного воспаления в организме, важно иметь в рационе противовоспалительные продукты, содержащие антиоксиданты и клетчатку.

Не все воспаления являются врагами. Острое воспаление помогает вашему организму бороться с различными инфекциями, в отличие от хронического воспаления. Оно сохраняется в течение длительного времени и может быть вызвано различными факторами, такими как невылеченное заболевание, плохое питание или сон, а также токсический стресс. "Хроническое воспаление, возникающее в результате воздействия этих триггеров, может создать среду для возникновения заболеваний", — говорит дипломированный врач-диетолог Дженис Чоу. Об этом пишет Real Simple.

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Фото: Marcelo Verfe/Pexels

Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые появляются при постоянном воздействии негативных факторов окружающей среды, таких как алкоголя, загрязненный воздух, стресс, — объясняет доктор медицинских наук, дипломированный диетолог Энни Заппулла.

"Чрезмерное количество этих нестабильных молекул может вызвать долгосрочное повреждение наших клеток, и существуют теории, что такого рода клеточные повреждения могут привести к хроническим заболеваниям", — говорит Чоу. По ее слова, некоторые витамины, минералы и растительные соединения, называемые полифенолами и каротиноидами, выполняют антиоксидантные функции в организме.

Исследования показывают, что клетчатка помогает уменьшить хроническое воспаление в организме. Один из способов, с помощью которого клетчатка может добиться этого, — поддерживать уровень pH кишечника, способствуя уменьшению количества воспалительных молекул.

Существует много питательных овощей, содержащих клетчатку и антиоксиданты, которые нужно регулярно добавлять в свой рацион.

Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи – это брокколи, пекинская капуста, кочанная капуста, брюссельская капуста, мангольд, кресс-салат, листовая капуста и цветная. Все они богаты клетчаткой и антиоксидантами: витаминами С, Е и А, флавоноидами и, особенно, фитохимическим веществом (растительным химикатом) под названием сульфорафан, говорит Чоу. Сульфорафан помогает уменьшить воспаление за счет снижения уровня цитокинов в организме.

Лук и чеснок

Лук и чеснок придают блюдам не повторный вкус и аромат, но кроме этого они также очень полезны для здоровья человека. По словам Чоу, лук и чеснок только являются хорошими источниками клетчатки, но и содержат антиоксиданты в форме витамина С, витамина А и полифенола, называемого фенольной кислотой. "Чеснок также содержит компоненты серы, которые также могут уменьшить воспаление", — добавляет Заппулла.

Темная листовая зелень

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Темная листовая зелень чрезвычайно богата клетчаткой и антиоксидантами. По словам диетологов, антиоксиданты, которые она содержит, включают витамин С, витамин А, каротиноиды, такие, как лютеин и бета-каротин, а также полифенолы, такие, как кверцетин. Произнесите фразу "темная листовая зелень", и, скорее всего, ваш разум мгновенно представит шпинат, капусту и мангольд — и это отличный выбор. Но Заппулла призывает время от времени выходить за рамки этой классической зелени.

"Микрозелень, которая представляет собой незрелую версию шпината, капусты или брокколи, на самом деле содержит в 40 раз больше питательных веществ, чем их аналоги", — отмечает Заппулла. Так почему бы не посыпать ими свою еду для повышения питательной ценности.

Фиолетовая кукуруза

Яркий фиолетовый цвет этого овоща обусловлен полифенолом под названием антоцианин, говорит Чоу, и некоторые исследования показывают, что это придает фиолетовой кукурузе дополнительные антиоксидантные свойства по сравнению с обычной желтой. В каждом из сладких и сочных зерен этого сорта кукурузы также содержатся и другие антиоксиданты, такие как витамины С, Е и В2, которые также являются отличным источником клетчатки.

Помидоры

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Помидоры также являются овощем с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов. "Помидоры, возможно, единственный овощ, в котором есть все три вида каротиноидов, ликопин, альфа- и бета-каротины, а также лютеин", — говорит Чоу. Они также богаты витамином С. И Заппулла, и Чоу советуют включать в свой рацион приготовленные помидоры, поскольку ликопин становится более доступным для усвоения организмом, когда вы при приготовлении используете масло.

Перец

"Любой сорт перца, будь то болгарский перец или перец чили, является отличным источником антиоксиданта, витамина С и полифенола под названием кверцетин", — говорит Заппулла. "Красный, зеленый, оранжевый и желтый болгарский перец также содержат другие антиоксиданты, такие как витамин Е, В2 и каротиноид, называемый бета-каротином, и богаты клетчаткой", — добавляет Чоу.

Грибы

Фото: Freepik

Будь то портобелло или белые шампиньоны, эти съедобные грибы обладают противовоспалительными свойствами. По словам Чоу и Заппуллы, они содержат антиоксиданты, такие как селен, витамины B2, B3 и полифенолы, называемые фенольной кислотой, и флавоноиды, а также они богаты клетчаткой.

Напомним, эти 5 овощей не в коем случае нельзя чистить, чтобы не потерять их пользу.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые овощи могут быть вредными для вас или не принести вашему организму пользу, если употреблять их в качестве первого приема пищи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.