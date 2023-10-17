Netflix опубликовал кадры шестого сезона сериала "Корона" (фото)

В шестом сезоне зрители увидят последние дни жизни принцессы Дианы.

За месяц до выхода первой части шестого, последнего, сезона историко-драматического сериала "Корона" стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры, на которых изображены главные герои.

В частности, появились изображения принцев Уильяма и Гарри с их матерью Дианой, принцессой Уэльской, за несколько недель до ее смерти в 1997 году, Элизабет Дебики, которая играет Диану, на суперъяхте со своим парнем Доди Аль-Файедом в ее последний отпуск перед тем, как она погибла в автокатастрофе в августе 1997 года, а также пары, которая сидит на заднем сидении роскошного авто.

По словам Элизабет Дебики, воплотить на экране последние дни жизни народной принцессы было действительно уникальной задачей.

"Я думаю, что для актера это действительно уникальная задача — изобразить те дни. Я действительно просто доверяла эмоциональному плану Питера (Питер Морган – режиссер сериала), который он создал, чтобы мы могли ему следовать. Это была интерпретация, и я думаю, что это имело для меня эмоциональный смысл, поэтому я цеплялась за это. Потому что, очевидно, это разрушительно и чревато, и мы никогда не узнаем этого".

Доминик Уэст сыграл принца Чарльза Фото: Netflix

Халид Абдалла, который играет Доди Аль-Файеда, добавил:

"Для меня было большой честью быть частью этого проекта, быть частью "Короны" и играть Доди".

Фото: Netflix

Среди опубликованных кадров – и фото Имельды Стонтон в роли покойной королевы, которая на снимке крупным планом выглядит глубоко несчастной.

Имельда Стонтон в роли Елизаветы II Фото: Netflix

"Я живу с ней уже долгое время, поэтому, во всяком случае, на этот раз я чувствовала себя более комфортно. Мне нравится ее неподвижность и ее способность не отвлекаться на все, что на протяжении всей ее жизни происходило вокруг нее", – говорит актриса.

Первая часть последнего сезона "Короны" выйдет на потоковой платформе 16 ноября, а вторая – 14 декабря.

Ранее Фокус писал, что в Британии сериал "Корона" обвинили в попытке "разрушить королевскую семью".