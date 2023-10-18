Дэвид Бекхэм подарил жене драгоценностей почти на 31 млн фунтов стерлингов

В коллекции Виктории Бекхэм редкие камни изысканной огранки, которые поражают своими размерами, цветом и, конечно, ценой.

Вероятно, для четы Бекхэмов самый быстрый путь к семейной гармонии лежит через ювелирный магазин. Бывший футболист Дэвид Бекхэм, состояние которого, по слухам, составляет 400 миллионов фунтов стерлингов, за 24 года брака купил своей жене не менее 15 обручальных колец, каждое из которых ослепительнее предыдущего. Об этом пишет Daily Mail.

Критики Виктории могут задаться вопросом, нужны ли ей или кому-либо еще 15 колец. В конце концов, по традиции за каждую помолвку нужно получать одно кольцо. Для некоторых это может быть символом статуса, но большинство женщин ценят свое обручальное кольцо за то, что оно символизирует, а не за то, сколько оно стоит.

Однако Виктория Бекхэм, успешный модельер с процветающей империей красоты и парфюмерии, меняет свои бриллианты так же легко, как другие женщины меняют домашние тапочки.

По просьбе издания ведущий ювелир Даррен Шервуд, основателя Mr Sherwood London, рассказал подробности об украшениях Виктории Бекхэм по сегодняшним ценам. В результате стоимость коллекции обручальных колец достигла 30 891 000 фунтов стерлингов.

1998 год: Бриллиант огранки "маркиз" – £ 180 тысяч

Когда Дэвид сделал предложение в 1998 году, оно было украшено трехкаратным белым бриллиантом огранки "маркиз" на кольце из желтого золота — традиционный выбор, который противоречил нежному возрасту пары.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

1999 год: Eternity – £ 20 тысяч

Вскоре после того, как пара поженилась в июле 1999 года, Виктория носила простое бриллиантовое "кольцо вечности", которое обычно дарили в честь важной вехи, например, рождения. Возможно, это был подарок в честь рождения сына Бруклина, родившегося ранее в том же году.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

2003 год: Бриллиант изумрудной огранки – £ 1,2 миллиона

К этому времени Виктория носила бриллиант изумрудной огранки с багетами по бокам — показной стиль, отражающий ее любовь к роскоши в начале 2000-х. Ей нравились блестящие корсетные платья Dolce & Gabbana, и 57 граней типичной изумрудной огранки, сверкающие рядом с 14 гранями каждого багета, составляли идеальное сопровождение.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм

2004 год: Бриллиант цвета розового шампанского – £ 1,6 миллиона

Дэвид подарил своей жене кольцо с редким бриллиантом цвета розового шампанского в честь ее 30-летия. Это был не самый счастливый период для их брака, учитывая слухи о романе Дэвида.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

2006 год: Желтый бриллиант – £ 2,1 миллиона

Во второй половине 2000-х Виктория вступила в новую фазу стиля: нарощенные волосы, большие солнцезащитные очки и сумка Birkin. Как будто статуса Биркин было недостаточно, она добавила к своему образу желтый бриллиант изумрудной огранки. Отметим, что желтые бриллианты ценятся больше, чем белые.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

2007 год: Бриллиант грушевидной огранки – £ 2,5 миллиона

К концу 2007 года Виктория отказалась от своих длинных каштановых локонов в пользу более делового боба. И ничто не говорит о бизнесе лучше, чем 17-каратный камень огранки "груша", который Дэвид купил ей в том году. Такое кольцо точно символизировало расширение прав и возможностей Виктории.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

2007 год: Изумруд огранки "кушон" – £ 2,5 миллиона

Даже бриллианты со временем могут надоесть. Выход – купить жене изумруд. Это изумрудное кольцо огранки "подушка" было замечено на вечеринке по случаю вручения премии "Оскар". Его яркая оправа в виде когтей придает ему резкий, современный вид. Это эпоха скульптурных платьев Виктории, и это действительно великолепный скульптурный камень.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

2008 год: Бриллиант изумрудной огранки – £ 3,7 миллиона

В 2008 году Виктория запустила одноименный модный бренд и остригла волосы. Но мало кто заметил, что на ее безымянном пальце появился бриллиант Chopard изумрудной огранки весом 15 карат.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

2009 год: Овальный рубин в бриллиантах – £ 5,6 миллиона

Характерное кольцо-ореол с белыми бриллиантами спиральной формы демонстрирует готовность Виктории экспериментировать с образами, вдохновленными подиумом. Этот редкий кроваво-красный рубин, вероятно, был привезен из Мозамбика или Мьянмы.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

2010 год: Овальный сапфир в платиновом кольце – £ 4,9 миллиона

Как и многие женщины в тот год, Виктория предпочитала нейтральные оттенки. Этот огромный овальный сапфир создавал яркий цветовой акцент в обрвзе. Камень безумно большого размера скорее всего был привезен из Шри-Ланки.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

2010 год: Розовый бриллиант овальной огранки – £ 1,65 миллиона

Розовый бриллиант Виктории овальной огранки в кольце из желтого золота стал вторым кольцом за год. Бывшая поп-звезда продемонстрировала обновку на нью-йоркской вечеринке, посвященной запуску своей последней джинсовой линии — возможно, для того, чтобы она не отвлекала от главной темы мероприятия.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

2015 год: Бриллиант круглой огранки – £ 2 миллиона

Этот бриллиант, окруженный двумя боковыми камнями, дебютировал на гала-концерте по сбору средств в Гонконге. По традиции, круглый бриллиант символизирует вечную любовь. Классический и шикарный, он отражает новую Виктории как дизайнера.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм

2015 год: Лунный камень – £ 41 тысяча

Это относительно простое кольцо с лунным камнем, увидевшее свет в 2015 году, было создано американской часовой компанией Jacob & Co. Оправа из бриллиантов придает ему ощущение старины, что хорошо сочетается со стилем Виктории, который стал более сдержанным по мере взлета ее карьеры модельера.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

2016 год: Бриллиант квадратной огранки – £ 1 миллион

Это кольцо из платины и бриллианта квадратной огранки, которое можно было увидеть в Каннах в 2016 году, соответствует личности Виктории как полноценного модельера. Бриллианты квадратной огранки – фавориты модной коллекции, их ценят не столько за шик, сколько за эффектность.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

2018 год: Желтый бриллиант квадратной огранки – £ 1,9 миллиона

Последнее украшение Виктории – канареечно-желтый бриллиант – имеет современный дизайн, но гораздо более классический и сдержанный вид, что соответствует ее элегантному стилю на сегодняшний день.

Обручальное кольцо Виктории Бекхэм Фото: Getty Images

Напомним, 49-летняя Виктория Бекхэм продемонстрировала стройную фигуру. Знаменитость поделилась снимком из спортзала.