Джоан Роулинг показала свою 12-летнюю израильскую фанатку, которую взяли в заложники ХАМАС (фото)

Автор "Гарри Поттера" публично поддерживает Израиль на фоне обострения войны с боевиками ХАМАС из Сектора Газа.

58-летняя британская писательница и филантроп Джоан Роулинг отреагировала на похищение боевиками ХАМАС своей 12-летней израильской поклонницы.

Автор серии книг о Гарри Поттере опубликовала фотографию 12-летней Нои Дан с аутизмом, которая сейчас находится в плену у террористов в Секторе Газа.

Израильская фанатка Джоан Роулинг позировала на снимке в костюме из серии книг о Гарри Поттере, держа в руках книгу на иврите и волшебную палочку.

"Похищение детей — это ужасно и совершенно неоправданно. По понятным причинам эта картинка меня поразила. Пусть Ноя и все другие заложники, захваченные ХАМАС, вскоре вернутся к своим семьям", — отметила писательница и общественный деятель.

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Отметим, что автор книг о "мальчике, который выжил" в третий раз выразила поддержку израильскому народу после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года.

Официальный аккаунт правительства Израиля отреагировал на публичную поддержку британской писательницы.

"Спасибо вам, Джоан Роулинг, что поделились историей Нои", — отметили они.

Фото: Скріншот

Напомним, представитель Папы Римского предлагает обменять себя на детей, взятых в плен боевиками ХАМАС.

Также Фокус писал о поддержке Джоан Роулинг Украины.