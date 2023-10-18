Кейт Миддлтон рассказала, какое университетское хобби пригодилось ей в королевской семье

В этом увлечении Кэтрин достигла серьезных высот.

41-летняя принцесса Уэльская Кейт во время учебы в Сент-Эндрюсском университете увлекалась множеством вещей, и это был не только спорт, пишет Hello.

О своих студенческих занятиях королевская особа рассказала во время визита в университет Ноттингем Трент.

"Я помню, что университет был для меня одной из тех прекрасных возможностей попробовать новые хобби, и сейчас это осуществилось. Мне нравилось пробовать что-то новое и бросать себе вызов, будь то спорт, музыка или искусство. Мне нравится проводить время на свежем воздухе и участвовать в различных спортивных клубах, поэтому я занималась такими вещами как хоккей и теннис в университете, но я также пошла в клуб фотографов в университете, это было здорово. Там я встретила совершенно новых друзей, и это то, что я продолжаю любить и чем наслаждаюсь сейчас", – призналась Кэтрин.

Принцесса Уэльская – автор снимка своей дочери, принцессы Шарлотты Фото: dukeandduchessofcambridge

Действительно, фотография является страстью принцессы. Сделанные ею снимки ее детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, часто публикуются на странице королевской семьи в Instagram. Это доказывает, что навыки Кейт как фотографа оценили и одобрили на самом высоком уровне.

Кейт Миддлтон давно увлекается фотографией Фото: Getty Images

Еще одним свидетельством ее мастерства является то, что королева Камилла выбрала принцессу Кейт, чтобы сфотографировать ее для обложки Country Life, посвященной ее 75-летию, которую жена короля Чарльза также редактировала в качестве приглашенного гостя.

"Она делала очень хорошие снимки и делала это как-то естественно. Нам было очень весело делать это. Это было очень непринужденно и, конечно, очень любезно со стороны принцессы Уэльской. Она пришла со своей камерой, и она – очень хороший фотограф", – делилась Камилла своими впечатлениями.

Фото королевы Камиллы, сделанное Кейт Миддлтон Фото: Clarence House/Instagram

Фотографии были настолько впечатляющими, что они украсили обложку журнала, получившего награду "Обложка года" на церемонии награждения журнала.

"Мы очень рады, что наш приглашенный редактор так великолепно запечатлен королевским фотографом герцогиней Кембриджской. Мы понимаем, что это первый раз, когда герцогиня Кембриджская делает официальный портрет герцогини Корнуолльской для журнала, и для нас большая честь быть выбранными первыми, кто опубликует эту прекрасную фотографию", – говорил Марк Хеджес, главный редактор журнала Country Life, когда номер вышел из печати.

Он даже пошутил, что Кейт с радостью возьмут на работу в журнал:

"Фотографии превосходны, и мы были бы рады предложить герцогине Кембриджской еще один заказ!"

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон прививает своей дочери особенный навык.