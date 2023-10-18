Беллу Хадид заметили за поцелуями с новым бойфрендом (фото)

Звезда подиумов летом 2023 года закончила двухлетний роман с режиссером Марком Калманом.

27-летнюю американскую супермодель Беллу Хадид заметили на свидании с новым бойфрендом. Об этом сообщает TMZ.

Младшая сестра Джиджи Хадид была замечена в компании Адана Бануелоса, известного ковбоя и тренера по конному спорту. Пару "поймали" папарацци во время прогулки в Форт-Уэрте (штат Техас).

На кадрах, которые попали в сеть, влюбленные совсем не скрывали своих чувств. Они целовались и держались за руки.

Отметим, что в Instagram у Адана чуть больше 20 тысяч фолловеров. И весь его профиль заполнен фотографиями с лошадьми. А, как известно, Хадид также обожает этих животных.

Белла Хадид и Адан Бануелос

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Белла Хадид и Адан Бануелос

Официально модель палестинского происхождения не комментировала своих новых отношений. Сейчас она вообще редко выкладывает фото в соцсетях и делится своими мыслями.

Адан Бануелос

Летом 2023 года Белла разошлась с Марком Калманом, с которым была в отношениях более двух лет. В тот же период знаменитость пережила обострение болезни Лайма и попала в больницу.

Белла Хадид и Марк Калман Фото: Getty Images

Напомним, Белла Хадид продолжает бороться с болезнью Лайма.

Также Фокус писал о съемке Беллы Хадид для рекламного кампейна в образе лысого футуристического робота.