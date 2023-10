Мэттью Перри показал редкий снимок с отцом (фото)

82-летний Джон Беннет Перри также неоднократно появлялся на экранах, в частности, в "Друзьях".

54-летний американский актер Мэттью Перри показал редкое фото со своим отцом. Семейным снимком звезда сериала "Друзья" делится в Instagram.

Исполнитель роли Чендлера Бинга предстал на фото со своим отцом Джоном Беннетом Перри.

"Вот я и мой отец Джон, оба держим напитки", — прокомментировал Мэттью редкий семейный кадр.

На изображении звезда "Друзей" и его 82-летний отец стояли рука об руку с улыбками на лицах, когда оба держали напитки в прозрачных стаканчиках.

82-летний Джон сам снялся как актер в нескольких фильмах, в том числе в картинах "День независимости" и "Джордж из джунглей", и даже присоединился к своему сыну на экране в фильме "Глупцы всегда спешат" в 1997 году.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Мэттью Перри с отцом

Он также появился в "Друзьях". В эпизоде 4 сезона "The One with Rachel's New Dress" Джон сыграл отца Джошуа, мужчину, с которым встречалась Рэйчел (Дженнифер Энистон).

"Когда я росла, мне сейчас 78, я любила рекламу Old Spice, потому что я влюбилась в твоего отца. Тогда, когда друзья начали показывать телевизор, Чендлер Бинг был моим любимым персонажем. Так смешно!", "Подождите! Он был отцом Джошуа в эпизоде, где Дженнифер носила ночную рубашку как платье!!! Его лучшая реплика "Мне нравится эта, она кажется умной"!" — комментируют публикацию фолловеры американского актера.

Мэттью Перри

Напомним, Мэттью Перри был влюблен в Дженнифер Энистон.

Также Фокус писал о причинах расставания Мэттью Перри и Джулии Робертс в 90-х.