Мэттью Перри признался, почему не любит смотреть сериал "Друзья"

Актер стал популярным благодаря исполнению роли Чендлера, однако тот период его жизни был очень сложным.

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53-летний американский актер Мэттью Перри стал всемирно известным благодаря исполнению роли Чендлера в сериале "Друзья". Но звезда поделился, что он не может заставить себя просматривать культовый ситком, ведь тот напоминает ему об очень тяжелых временах его жизни. Об этом он рассказал в интервью CBC Radio.

"Я не могу смотреть сериал, потому что на тот момент был таким худым, невероятно истощенным болезнью. Я могу видеть это, сезон за сезоном, судя по своему внешнему виду. Не уверен, что другие могли это заметить, но я точно могу. Именно поэтому я не смотрю сериал", — признался Мэттью Перри.

Преодолев болезнь Мэттью не исключает возможности, что все же пересмотрит легендарный сериал.

"Думаю, я как-нибудь начну его смотреть. Ведь, прежде всего, это было невероятное приключение. Круто наблюдать за тем, как сериал отзывается в сердцах стольких поколений", — добавил Перри.

Напомним, звезда культового сериала "Друзья" честно рассказал в интервью, сколько ему стоила его реабилитация и избавление от наркотической зависимости – более девяти миллионов долларов.

Также Перри признался, что его поддерживала коллега по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон. Она прямо сказала ему, что и она, и другие актеры знают, что у него проблемы с наркотиками и алкоголем. И, по словам Перри, "протянула ему руку помощи".