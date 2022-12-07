Меттью Перрі зізнався, чому не любить дивитися серіал "Друзі"

Актор став популярним завдяки виконанню ролі Чендлера, проте період його життя був дуже складним.

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53-річний американський актор Меттью Перрі став всесвітньо відомим завдяки виконанню ролі Чендлера у серіалі "Друзі". Але зірка поділився, що він не може змусити себе переглядати культовий ситком, адже той нагадує йому про дуже важкі часи його життя. Про це він розповів в інтерв'ю CBC Radio.

"Я не можу дивитися серіал, тому що на той момент був таким худим, неймовірно виснаженим хворобою. Я можу бачити це, сезон за сезоном, зважаючи на свій зовнішній вигляд. Не впевнений, що інші могли це помітити, але я точно можу. Саме тому я не дивлюся серіал", — зізнався Меттью Перрі.

Подолавши хворобу Меттью не унеможливлює, що все ж таки перегляне легендарний серіал.

"Думаю, я якось почну його дивитися. Адже, перш за все, це була неймовірна пригода. Круто спостерігати за тим, як серіал відгукується в серцях стільки поколінь", — додав Перрі.

Нагадаємо, зірка культового серіалу "Друзі" чесно розповів в інтерв'ю, скільки йому коштувала його реабілітація і звільнення від наркотичної залежності — понад дев'ять мільйонів доларів.

Також Перрі зізнався, що його підтримувала колега з серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон. Вона прямо сказала йому, що і вона, й інші актори знають, що має проблеми з наркотиками й алкоголем. І, за словами Перрі, "протягла йому руку допомоги".