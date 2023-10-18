Не только аборт: Бритни Спирс рассказала, как с ней поступил Джастин Тимберлейк

Бывший бойфренд с тревогой ожидает выхода мемуаров артистки.

Чем ближе 24 октября, дата выхода книги Бритни Спирс "Женщина во мне", тем больше подробностей просачивается в прессу из того, о чем рассказала артистка. Как пишет Daily Mail, в своих воспоминаниях певица упомянула не только то, что сделала аборт от Джастина Тимберлейка, с которым встречалась с 1999 по 2002 год, но и рассказала о его измене.

При этом автор не назвала имени соблазнительницы, написав, что она – "еще одна знаменитость", и сейчас у нее есть семья, которую звезда не хочет разрушать и позорить.

Во время романа Бритни и Джастин считались одной из самых красивых и успешных пар. В конце 2000 года, когда Бритни было 19, она забеременела.

"Это было сюрпризом, но для меня это не трагедия. Я так любила Джастина. Я всегда ожидала, что однажды у нас будет семья. Просто это произойдет намного раньше, чем я ожидала. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Я уверена, что люди возненавидят меня за это, но я согласилась не рожать ребенка. Я не знаю, было ли это правильным решением. Если бы это было предоставлено мне одной, я бы никогда этого не сделала. И все же Джастин был настолько уверен, что не хочет быть отцом", – откровенничает Спирс.

Бритни и Джастин встречались три года Фото: Getty Images

По ее словам, аборт был одним из самых мучительных событий, которые она когда-либо испытывала в своей жизни. К тому же это противоречило тому, как ее воспитывали родители, которые не поощрили бы такой шаг.

Сейчас Спирс – мать 18-летнего Шона Престона и 17-летнего Джейдена, которые живут со своим отцом, Кевином Федерлайном, на Гавайях.

С Тимберлейком Спирс рассталась после того, как изменила ему. Тогда артист написал песню Cry Me a River, где спел о неверной девушке, а в клипе снял модель, поразительно похожую на Спирс. После этого его карьера пошла стремительно вверх, а ее все критиковали за разрыв с Джастином.

Позже он извинился перед ней и даже поддержал Бритни во время суда по делу об опеке.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс призналась, зачем обрила голову налысо в 2007 году.