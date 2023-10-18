Звезда "Русалочки" Холли Бэйли впервые вышла в свет с бойфрендом после слухов о беременности

Актриса и певица выбрала очаровательное пышное платье для красной дорожки.

Холли Бэйли, 23-летняя звезда фильма "Русалочка", впервые вышла в свет после того, как в таблоидах появились слухи о ее беременности. Об этом пишет Daily Mail.

Холли блистала на красной дорожке церемонии вручения премии Glamour Women Of The Year Awards вместе со своим бойфрендом, рэпером DDG.

Актриса и певица выбрала пышное мини-платье от Nicole + Felicia Couture и украшения от Anabela Chan на мероприятии в One Marylebone в Лондоне, и выглядела потрясающе.

Она редко появляется на публике со своим бойфрендом, так что фанаты были в восторге.

Холли Бэйли и ее бойфренд DDG Фото: Getty Images

Холли и 26-летний DDG познакомились в соцсетях. Рэпер сначала лайкал ее посты, а потом написал в личные сообщения.

Певица интересовалась его творчеством еще с того времени, как он был малоизвестным исполнителем и публиковал ролики на Youtube.

"Я выросла на YouTube, всегда следила за молодыми исполнителями и постоянно вдохновлялась ими. Он был одним из них. Потом я про него забыла, а потом он отправил мне сообщение, а остальное уже история", — рассказывала звезда в интервью.

В прошлом месяце Холли рассказала, что ее роман с рэпером DDG — это "первый раз", когда она искренне влюбилась.

Напомним, ежегодное мероприятие от Glamour отмечает некоторые из самых громких имен в области музыки, телевидения, кино, спорта и средств массовой информации.

Награды направлены на то, чтобы выделить женщин, которые считаются революционерами в своих областях знаний.

Перед церемонией Glamour представил актрису Америку Феррару как своего глобального лауреата и лауреата премии UK Impact Award.

Помимо актерской карьеры, звезда "Барби" является соучредителем двух некоммерческих организаций Harness и Poderistas, которые работают над социальными изменениями.

Милли Бобби Браун также удостоена в этом году награды мирового масштаба за свою работу в качестве актрисы, писательницы и самого молодого в истории посла доброй воли ЮНИСЕФ .

Дебора Джозеф, европейский редакционный директор GLAMOR, сказала: "С таким количеством невероятных женщин, которые бросили вызов в 2023-м, есть что отпраздновать на церемонии вручения премии GLAMOUR Women of the Year в этом году".

"Нам не терпится собрать вместе женщин, творящих перемены из всех слоев общества, на наш ежегодный праздник феминизма во всех его формах", — отметила Джозеф.

Среди предыдущих победителей — Ким Кэттролл, получившая в прошлом году награду Screen Icon Award, а также певица Анн-Мари, получившая награду "Музыкант года".

Ранее Фокус писал, что Холли Бейли получила именную игрушку.