Кристен Стюарт появилась на публике впервые за долгое время (фото)

Звезда экрана вышла в свет без своей невесты Дилан Мейер.

33-летняя американская актриса Кристен Стюарт появилась на публике впервые за долгое время. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма о принцессе Диане "Спенсер" рекламировала новое шоу о паранормальных явлениях Living For The Dead, которое рассказывает о том, как ЛГБТК+ охотники за привидениями исследуют некоторые из мест мира с привидениями.

Стюарт выступает исполнительным продюсером вместе со своей невестой Дилан Мейер и диктором восьми эпизодов документальной картины.

В среду, 18 октября 2023 года, звезду экрана заметили за несколько минут до того, как она направилась на встречу в районе Сохо в центре Манхэттена.

Кристен была в отличном настроении, поскольку широкая улыбка на ее лице была признаком этого.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

Стюарт была в черно-белом клетчатом пиджаке поверх черного бюстгальтера, а также в черных мини-шортах и соответствующих кожаных туфлях и носках.

Актриса, номинированная на "Оскар", добавила к образу разнообразные кольца, подвеску и солнцезащитные очки со светлыми линзами, а также носила стильную черную сумочку.

Кристен Стюарт Фото: Getty Images

В этот день на публике актриса появилась без своей невесты, сценаристки Дилан Мейер, с которой помолвлена уже около двух лет.

Напомним, Кристен Стюарт держалась за руки с Дилан Мейер на публике.

Также Фокус писал о поздравлении Кристен Стюарт с днем рождения от ее невесты.