Принц Гарри и Меган Маркл могут сняться в шоу Кардашьян

Королевские персоны продолжают дружбу с известной семьей Кардашьян-Дженнер.

Меган Маркл и принц Гарри могут сыграть эпизодическую роль в семейном реалити-шоу Крис Дженнер "Семейство Кардашьян". Об этом сообщает Mirror.

Инсайдеры, близкие к Дженнер и герцогу и герцогине Сассекским, говорят, что "мамаджер" пытается привлечь членов королевской семьи Великобритании к своему шоу от Hulu, поскольку их дружба продолжает развиваться.

"Это не случайность, что все Кардашьяны находятся в тех же кругах, что и новый круг Меган", — сказал инсайдер.

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Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Крис не хочет слишком агрессивно настаивать", — добавляет источник.

"Даже если это лишь камео, это огромная победа для Крис, бизнес сейчас в движении и выглядит очень прибыльным", — считает инсайдер.

Хотя, по слухам, переговоры между Сассексами и Кардашьянами "все еще находятся на ранних стадиях", Дженнер, как сообщается, стремится "присоединить их [Сассексов] к ближайшему кругу своей семьи".

Крис Дженнер Фото: Getty Images

Более того, говорят, что мама Ким Кардашьян "желает" ожидать "долгосрочной награды" привлечения 42-летней Меган и 39-летнего Гарри "в мейнстрим".

Напомним, герцоги Сассекские отправились на карибский остров миллиардеров.

Также Фокус писал о поисках принцем Гарри дома в Великобритании.