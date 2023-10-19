Принцессы Беатрис и Евгения сходили на ужин с бывшей девушкой принца Гарри

С телеведущей Натали Пинкхэм Гарри встречался много лет, а влюбился в нее, когда ему было 15 лет.

Принцесса Евгения и ее сестра принцесса Беатрис вместе сходили на ужин в аргентинский ресторан Casa Cruz в Ноттинг-Хилле. Об этом пишет Daily Mail.

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Натали Пинкхэм, ведущая Sky Sports, дружит с молодыми членами королевской семьи. И ей даже пришлось опровергать слухи о романе с Гарри, который, как сообщается, встречался ней, когда уже познакомился с Меган Маркл.

Натали также близка с Зарой Тиндалл, и ее регулярно фотографируют на прогулках с дочерью принцессы Анны.

Натали Пинкхэм и Зара Тиндалл

Евгения выглядела элегантно и уютно. Для ужина она выбрала шерстяное пальто Weekend Max Mara поверх полностью черного ансамбля и завершила образ сумкой-ведром Strathberry Lana Osette.

В этом пальто стоимостью 700 фунтов стерлингов, Евгения впервые дебютировала на концерте Together At Christmas в прошлом году.

Принцессы Беатрис и Евгения

Тем временем 35-летняя Беатрис надела куртку в стиле милитари от ME+EM за 300 долларов, которую она впервые надела на Международный день девочек в 2022 году.

Обе принцессы — завсегдатаи уютного ресторана в Западном Лондоне и неоднократно там ужинали.

Среди других известных посетителей — Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Виктория Бекхэм, а также принц Гарри.

Подруга королевских братьев и сестер Натали Пинкхэм выбрала пиджак в клетку и кожаные брюки, дополненные ботильонами на каблуке.

Сообщается, что принц Гарри встретил спортивную ведущую Натали Пинкхэм на чемпионате мира по регби в Уэльсе в 1999 году, когда ему было 15, а ей чуть больше 20.

Натали Пинкхэм

Когда Гарри было 17, таблоиды сообщили, что принц завязал "очень близкую дружбу" с Натали, которой тогда исполнилось 24 года.

Источники сообщили, что он был увлечен мисс Пинкхэм и регулярно отправлял ей кокетливые электронные письма и текстовые сообщения.

Однако она отрицает, что они были больше, чем просто друзьями, заявив: "Мы близкие друзья и знаем друг друга уже несколько лет. Мы регулярно разговариваем по телефону, но это все".

Впрочем, в таблоидах часто появлялись их фото с вечеринок, и принц Гарри обнимался и целовался с Натали.

Отношения принца Гарри и Натали не продвинулись дальше, и она вышла замуж за руководителя Endemol Оуэйна Вальбиоффа, и теперь у пары двое детей.

Когда он решил жениться на Меган Маркл, источник сообщал, что Натали считала бывшую актрису "хорошим выбором" и считала, что она достаточно разумна для того, чтобы укротить "дикую сторону Гарри".

Напомним, после переезда в США принц Гарри нашел себе новых друзей. И один из них – модель и игрок в поло Начо Фигерас.