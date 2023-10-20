Андрей Бедняков показал подросшего сына (фото)

Остап отпраздновал свой первый день рождения. Мальчик родился в союзе Андрея Беднякова и Анастасии Короткой.

36-летний украинский телеведущий Андрей Бедняков поздравил сына Остапа с первым днем рождения, показав его свежее фото. Снимками именинника отец двоих детей делится в Instagram-аккаунте.

"Сын, сегодня ровно год, как ты почти постоянно видишь меня в телефоне. Любим тебя, Остап Андреевич! ... С днем рождения, СЫН! Твои мама, папа, сестра и Буфа", — отметил украинский телеведущий, пошутив, что последняя научила сына ходить в туалет на ковер.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

На первом снимке изображена ножка только что родившегося именинника, а на втором сын Андрея Беднякова позирует в колыбели, глядя прямо в камеру.

Сын Андрея Беднякова

"С днем рождения. Только мне кажется, это Остап Анастасиевич. Копия мама", "Здоровья Остапу Андреевичу. Пусть растет счастливым мальчиком в мирной и цветущей Украине", "Мои поздравления Вашей семье. Остап пусть растет здоровым и крепким", — присоединяются к поздравлениям поклонники уроженца Мариуполя.

Отметим, что в 2014 году Беднякова женился на актрисе Анастасии Короткой, 38. Впоследствии у супругов родилась дочь Ксения. А в октябре 2022 Анастасия и Андрей стали родителями во второй раз. У звездной пары родился сын Остап.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая с детьми

Напомним, Леся Никитюк рассказала о самой большой мечте в свой день рождения.

Также Фокус писал о поздравлениях с первым днем рождения дочери Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.