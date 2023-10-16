Элина Свитолина трогательно поздравила дочь с первым днем рождения (фото)

Скай родилась 15 октября 2022 года в союзе Свитолиной и ее мужа Гаэля Монфиса.

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29-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина трогательно поздравила дочь с первым днем рождения. Редкими снимками наследницы спортивная звезда поделилась в Instagram с 1,5 млн подписчиков.

15 октября 2022 года украинская спортсменка родила дочь Скай от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса, 37.

"Поздравляем с первым днем рождения самую милую маленькую девочку. Пусть твой день будет наполнен смехом, радостью и многими тортами. Ты приносишь столько счастья в нашу жизнь, и мы благодарны за каждое мгновение с тобой. За всю жизнь, в которой будет любовь, счастье и бесконечные приключения. Мы любим тебя больше, чем можно передать словами. С днем рождения, наш драгоценный ангел", — написала уроженка Одессы.

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Элина Свитолина с дочкой Скай

Отец именинницы также публично поздравил годовалую Скай.

"Твоя улыбка, твой смех и даже твои слезы внесли неповторимые краски в мою повседневную жизнь. Ты действительно осветила и изменила мой мир. Для тебя, моя маленькая и дорогая, я желаю всего воображаемого счастья и всех чудес, которые жизнь предлагает", — написал Гаэль Монфис.

Гаэль Монфис с дочерью Скай

Впрочем, лицо девочки звездные родители не показали поклонникам, сохраняя ее приватность.

"С Днем Рождения манюня", — присоединилась к поздравлениям телеведущая Леся Никитюк.

Отметим, что Свитолина и Монфис начали встречаться в 2019 году. Звездная пара поженилась летом 2021, а в прошлом году они стали родителями дочери Скай.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Напомним, Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона-2023.

Также Фокус писал о первой годовщине бракосочетания Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.