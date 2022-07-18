Элина Свитолина трогательно поздравила супруга с первой годовщиной свадьбы

Спортсменка посвятила французскому теннисисту Гаэлю Монфису трогательный пост.

На днях 27-летняя украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина и 35-летний французский теннисист Гаэль Монфис отметили первую годовщину свадьбы. По этому случаю спортсменка опубликовала в Instagram фото и обратилась к супругу с трогательными словами любви.

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"С годовщиной, моя любовь. Моя любовь к тебе бесконечна! Счастья на всю жизнь", — написала Свитолина в Instagram.

Гаэль Монфис, тоже опубликовал эмоциональный пост в соцсетях.

"Ты сделала меня лучше, любя меня таким, какой я есть. Спасибо, что ты всегда рядом со мной. С годовщиной свадьбы" — написал теннисист.

Фото: Instagram

Напомним, о романе Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса стало известно в 2019 году. Спустя два года французский теннисист сделал предложение украинской спортсменке. По разным оценкам экспертов, помолвочное кольцо, которое Монфис подарил Свитолиной, стоило около 700 тысяч евро.

Пара поженилась летом 2021 году. Они обменялись свадебными клятвами во время камерной церемонии в небольшом швейцарском городке Нюьн. Отметим, что Монфис старше Свитолиной на 8 лет.

Прошлой осенью украинская спортсменка поделилась с журналистами подробностями своей семейной жизни. Как выяснилось, у нее с супругом есть брачный контракт, так как, по мнению Свитолиной, если заработок женщины очень высокий, ей важно заранее позаботиться о своей финансовой безопасности.

Как сообщал ранее Фокус, супруги ждут рождения дочери. Об этом Свитолина рассказала в мае 2022 года. Первая ракетка Украины поделилась счастливой новостью со своими подписчиками в Instagram. Спортсменку тепло поздравили другие украинские знаменитости, среди которых олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк, а также теннисистка Ольга Савчук.

Также Фокус рассказывал о том, что Свитолина решила взять паузу в карьере из-за боли в спине после нескольких неудачных выступлений. По словам теннисистки, из-за проблем со здоровьем она не может полноценно готовиться к турнирам. Спортсменка также рассказала, что с невыносимой болью в сердце наблюдает за войной в Украине. Мужество украинского народа давало ей огромный толчок продолжать борьбу на корте.