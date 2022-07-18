Еліна Світоліна зворушливо привітала чоловіка з першою річницею весілля

Спортсменка присвятила французькому тенісистові Гаелю Монфісу зворушливий пост.

Днями 27-річна українська професійна тенісистка Еліна Світоліна та 35-річний французький тенісист Гаель Монфіс відзначили першу річницю весілля. З цієї нагоди спортсменка опублікувала в Instagram фото й звернулася до чоловіка зі зворушливими словами кохання.

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"Із річницею, моє кохання. Моя любов до тебе нескінченна! Щастя на все життя", — написала Світоліна в Instagram.

Гаель Монфіс теж опублікував емоційний пост у соцмережах.

"Ти зробила мене кращим, люблячи мене таким, яким я є. Дякую, що ти завжди поряд зі мною. З річницею весілля" — написав тенісист.

Фото: Instagram

Нагадаємо, про роман Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса стало відомо у 2019 році. Через два роки французький тенісист зробив пропозицію українській спортсменці. За різними оцінками експертів, обручка, яку Монфіс подарував Світоліній, коштувала близько 700 тисяч євро.

Пара одружилася влітку 2021 року. Вони обмінялися весільними клятвами під час камерної церемонії в невеликому швейцарському містечку Нюьн. Зазначимо, що Монфіс старший за Світоліну на 8 років.

Минулої осені українська спортсменка поділилася з журналістами подробицями свого сімейного життя. Як з'ясувалося, у неї з чоловіком є шлюбний контракт, оскільки, на думку Світоліної, якщо заробіток жінки дуже високий, їй важливо заздалегідь подбати про свою фінансову безпеку.

Як повідомляв раніше Фокус, подружжя чекає на народження доньки. Про це Світоліна розповіла в травні 2022 року. Перша ракетка України поділилася щасливою новиною зі своїми підписниками в Instagram. Спортсменку тепло привітали інші українські знаменитості, серед яких олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк і тенісистка Ольга Савчук.

Також Фокус розповідав про те, що Світоліна вирішила взяти паузу в кар'єрі через біль у спині після кількох невдалих виступів. За словами тенісистки, через проблеми зі здоров'ям вона не може повноцінно готуватись до турнірів. Спортсменка також розповіла, що з нестерпним болем у серці спостерігає за війною в Україні. Мужність українського народу давав їй величезний поштовх продовжувати боротьбу на корті.