Эксперты назвали 3 привычки, которые могут предотвратить заболевания и сохранить здоровье

Здоровье всегда должно быть приоритетом, но с возрастом риск возникновения определенных заболеваний увеличивается. К счастью, вы можете принять дополнительные меры, чтобы поддерживать свое тело и мозг в лучшей форме.

На самом деле, забота о здоровье состоит из простых привычек в вашем ежедневном распорядке. Множество незаметных небольших изменений могут творить чудеса, замедляя старение и защищая ваш организм от возрастных заболеваний. Личный тренер и диетолог Джесси Федер рассказал о том, что ежедневные прогулки, много фруктов и овощей и жирная рыба в рационе поможет вам защитить себя от болезней и сохранить здоровье. Об этом пишет She Finds.

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Ежедневные пешие прогулки

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Ни для кого не секрет, что регулярные занятия спортом – важная составляющая здоровой жизни. Но многие люди связывают спорт лишь с поднятием тяжестей в тренажерном зале. Несмотря на то, что высокоинтенсивные упражнения имеют свои преимущества, эксперт отмечает, что даже небольшие занятия, такие как, ежедневные прогулки, могут существенно улучшить ваше здоровье и продолжительность жизни.

"Ежедневные прогулки или физические упражнения полезны для вашего общего здоровья, способствуют долголетию и снижают риск заболеваний", — говорит Федер. "Они помогут вам поддерживать здоровый вес, улучшить кровообращение, нарастить мышечную силу, сохранить плотность костей, улучшить психическое здоровье и поддерживать здоровый уровень артериального давления и холестерина". Даже обычная прогулка через некоторое время после еды может принести огромную пользу.

Больше фруктов и овощей в рационе

Фото: Freepik

Вы наверняка знаете, что фрукты и овощи необходимы для сбалансированного питания, но Федер далее подчеркивает важность включения достаточного количества этих продуктов в свой ежедневный рацион, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь.

"Увеличение потребления фруктов и овощей имеет важное значение для продления жизни и снижения риска заболеваний", — говорит он. "Фрукты и овощи содержат большое количество витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки. Эти вещества отлично подходят для борьбы с хроническими воспалениями, поддерживают здоровье каждого органа, поддерживают здоровье костей и мышц, психическое здоровье и здоровье пищеварительной системы. Следите, чтобы в вашем рационе были продукты, богатые питательными веществами, например такие, как листовая зелень и ягоды.

Ешьте жирную рыбу

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Не забывайте о полезных жирах. Жиры часто незаслуженно имеют плохую репутацию в мире диет, хотя на самом деле являются невероятно важной частью здорового питания. И добавление в свой рацион жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, является отличным способом снизить риск возрастных заболеваний, говорит Федер.

"Употребление жирной рыбы по крайней мере два раза в неделю полезно для продления жизни и снижения риска заболеваний", — говорит он. "Жирная рыба богата несколькими витаминами и минералами, такими как витамин D, витамины группы B, магний, калий и йод. Эти витамины помогают поддерживать важные функции организма и могут помочь снизить риск заболеваний".

Белок в рыбе является еще одним важным преимуществом. "Жирная рыба богата белком, который помогает поддерживать здоровый вес тела, мышечную массу и общее состояние здоровья", — отмечает Фидер. "Кроме того, жирная рыба богата полезными жирными кислотами омега-3. Эти жиры отлично подходят для поддержания здоровья сердца, сердечно-сосудистой системы, здоровье мозга и здоровье пищеварения".

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Ранее Фокус писал о том, что, следуя этим советам и принимая осознанный подход к еде, вы сможете поддерживать сбалансированную диету, которая улучшит ваше здоровье, фигуру и добавит жизненных сил.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.