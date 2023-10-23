Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой (видео)

Пара уже неоднократно проводила время вместе со своими детьми.

51-летний американский оскароносный актер Бен Аффлек вместе с бывшей женой, 51-летней актрисой Дженнифер Гарнер, посетил баскетбольный матч их общего 11-летнего сына Сэмюэля в YMCA Family YMCA Санта-Моники. Вместе с ними была и их 17-летняя дочь Вайолет, пишет Daily Mail.

По этому случаю Аффлек надел футболку с надписью "Бойцовский клуб Джерри Реми" и пару светлых джинсов. При нем был черный рюкзак, а в руках – многоразовая бутылка Gatorade.

Гарнер выглядела непринужденно в укороченном мятно-зеленом кардигане поверх белой футболки и джинсах. Она дополнила свой повседневный ансамбль черными солнцезащитными очками, серебряной цепочкой и босоножками с шипами.

Вайолет была точной копией Гарнер в макси-платье с черно-белым узором и светло-розовом кардигане. Девушка закрыла лицо маской.

После матча Гарнер села в свою машину, а Бен с детьми пошел к своей.

По словам источников, все обиды и ссоры пары после развода остались в прошлом, и сейчас у них прекрасные отношения. Этому якобы поспособствовал и брак Аффлека с Дженнифер Лопес.

"Одной из вещей, которая помогла Гарнер и Аффлеку стать лучше, была и есть Джей Ло. Драма прошлого и эмоции развода давно прошли, и все это заставляет их работать", – говорят люди из окружения бывших супругов. Они также утверждают, что Лопес и Гарнер "дружелюбны" друг с другом, и что все их дети "любят друг друга".

"Это действительно очень счастливая ситуация совместного воспитания. Сейчас все действительно хорошо и должно быть так же в ближайшем и отдаленном будущем", – уверяет источник.

Недавно в СМИ появились слухи о том, что Лопес приревновала мужа к бывшей жене, увидев в прессе фото, где те мило и дружелюбно общались. В свою очередь никто из троих фигурантов новостей никак эту ситуацию не прокомментировал.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес снялась в рекламе нижнего белья.