54-летняя Дженнифер Лопес снялась в рекламе нижнего белья (фото)

Дженнифер непосредственно принимала участие в создании коллекции белья.

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в свои 54 года выглядит настолько эффектно, что нарасхват среди брендов, которые занимаются созданием нижнего белья. Она уже не раз появлялась в рекламе роскошных комплектов итальянского бренда Intimissimi, демонстрируя изделия из самых лучших материалов. Совсем недавно Джей Ло снова примерила новинки лейбла, а фотографии с ней появились не только на странице марки в соцсети, но и в аккаунте самой знаменитости.

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Дженнифер Лопес поделилась новым снимком в рамках кампании Intimissimi

На снимках Лопес буквально сияет в комплекте нижнего белья из кружева и атласа телесного цвета, отделанные стразами, с подходящим поясом для подвязок без чулок. Сверху на ней – длинный халат в том же цвете.

На других фото она позирует в полупрозрачном телесном боди, лежа на диване.

Ее волосы собраны в небрежную прическу, придавая образу сексуальную взбалмошность.

По словам певицы, эта коллекция – результат ее сотрудничества с Intimissimi и называется она This is me…Now.

"От Вероны до Голливуда, создана с любовью", – подписала снимки Лопес.

"Коллекция знаменует собой важную вторую главу творческого партнерства итальянского бренда и американской иконы, которые объединили усилия, чтобы соединить приверженность Intimissimi исключительному качеству с отличительным стилем Дженнифер Лопес. Коллекция черпает вдохновение из грядущего альбома Дженнифер Лопес "This is me…Now", в котором рассказывается о ее глубоко преобразующем пути личностного развития. Название коллекции и ассортимента продукции отражает суть ее эволюции, саморефлексии и принятия ее истинного "я"", – сообщили в компании.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер появилась на публике с аксессуарами на 65 тысяч долларов.