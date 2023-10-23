Ешьте, но умеренно: 3 неожиданных продукта, которые повышают уровень холестерина

Питание является важной составляющей здорового образа жизни. То, что вы едите, влияет на здоровье вашего сердца, особенно когда речь идет об уровне холестерина.

Важно не только обогатить свое питание продуктами, богатыми антиоксидантами, но и ограничить потребление тех, которые могут привести к резкому повышению уровня холестерина. Всем известно, что следует избегать жареной пищи и фаст-фуда, но есть продукты о возможном негативном влиянии которых вы даже не подозреваете. Диетолог Джесси Федер рассказала о нескольких популярных продуктах, которые могут нанести ущерб здоровью вашего сердца, если их употреблять в избытке. Об этом пишет She Finds.

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Кокос и кокосовое масло

Фото: Freepik

Вы, вероятно, слышали о пользе кокосового масла, независимо от того, наносите ли вы его на волосы для дополнительного блеска и мягкости или добавляете его в еду, чтобы ускорить сжигание жира. Однако, если вы не будете умеренны, употребление слишком большого количества этого продукта может привести к повышению уровня холестерина.

"Кокос и кокосовое масло содержат очень большое количество насыщенных жиров", — говорит Федер. "Насыщенные жиры связаны с увеличением уровня ЛПНП или плохого холестерина. Когда ЛПНП увеличивается, увеличивается и риск сердечных заболеваний". Хотя эта пища в целом хороша в умеренных количествах, ограничение ее потребления является важным шагом в поддержке здорового уровня холестерина.

Жирное молоко

Фото: Freepik

Молоко богато кальцием, витамином D, калием и другими веществами, и все это полезно для вашего здоровья, но диетолог рекомендует избегать жирного молока, если вы хотите снизить уровень холестерина. "Молоко богато калориями и жирами, в том числе и насыщенными", — говорит она. "Это может привести к увеличению массы тела и уровня плохого холестерина. Увеличение массы тела и потребления насыщенных жиров связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний". К счастью, существует множество других альтернатив, в том числе растительного молока, которые помогут вам похудеть.

Орехи

Фото: Freepik

Да, орехи очень полезны, их часто считают одним из самых полезных перекусов и если есть их в умеренных количествах, они даже могут быть полезны для вашего сердца. Однако, как отмечает Федер, ситуация может измениться, если вы переборщите и будете есть слишком много орехов и слишком часто.

"Хотя орехи полезны в умеренных количествах, они могут легко привести к повышению уровня холестерина и сердечным заболеваниям, если их есть слишком часто", — говорит она. "Орехи, естественно, очень калорийны, они богаты насыщенными жирами, а также полезными жирами. Вот почему в умеренных количествах они даже полезны для сердца, но избыток может привести к увеличению веса и повышению уровня плохого холестерина".

В действительности, все эти продукты полезны, если в вашем рационе они присутствуют в умеренных количествах. Поэтому важно ограничить употребление кокосового масла, жирного молока и орехов, если вы стремитесь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

Напомним, диетолог рассказала, как снизить "плохой" холестерин.

Ранее Фокус писал о том, что высокий уровень "плохого" холестерина вреден для здоровья, поскольку способствует образованию артериальных бляшек.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.