5 лучших продуктов для долголетия. Как ягоды, зелень и орехи помогают продлить жизнь?

На продолжительность жизни влияют не только гены, но и образ жизни, ежедневные привычки и питание. Существует ряд продуктов, которые обязательно должны быть в вашем рационе, если вы хотите стать долгожителем и сохранить здоровье.

По мнению экспертов, продукты, которые вы едите, напрямую влияют на ваше здоровье и могут увеличить продолжительность и качество жизни. Разнообразное сбалансированное питание — ключ к долголетию, поэтому обязательно включайте в свой рацион продукты, которые являются наиболее полезными для вашего организма. Узнайте, почему ягоды, орехи и батат способствуют увеличению продолжительности жизни. Об этом пишет Closer Weekly.

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Ягоды

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Для увеличения продолжительности жизни "такие фрукты, как черника, малина и клубника, являются отличным выбором", — говорит диетолог по долголетию из Мичигана Кимберли Мелтон. "Они содержат значительное количество богатых антиоксидантами фитохимических веществ, которые могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа".

Темная листовая зелень

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Включайте в свое питание рукколу, бок-чой, брокколи, зелень, капусту, салат ромэн или шпинат. Как объясняет Лорен Манакер, диетолог и эксперт по питанию из Южной Каролины: "Снова и снова данные показывают, что употребление темной листовой зелени связано с множеством благоприятных последствий для здоровья, включая снижение риска ранней смерти".

Орехи

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Если на постоянной основе употреблять грецкие орехи, миндаль, арахис или фисташки, это продлит вам жизнь. "Они являются богатым источником питательных веществ, которые поддерживают нашу иммунную систему и обмен веществ, помогают справиться с воспалением, поддерживают здоровье кишечника и способствуют здоровью мозга и сердца, а также обладают профилактическими свойствами против рака", — говорит Стейси Кеннеди, сертифицированный специалист по питанию при онкологических заболеваниях.

Батат

Фото: Freepik

Сладкий картофель, особенно фиолетовый сорт, богат сложными углеводами, белками и витаминами, необходимыми для поддержания здоровья кишечника и укрепления иммунной системы, что имеет большое значение для продления жизни. "До 1975 года в рацион жителей Окинавы входил фиолетовый сладкий картофель", — рассказывает эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, автор книги "Голубые зоны". "И я бы сказал, что это привело к появлению самого долгоживущего населения в истории человечества".

Оливковое масло

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"Хорошие жиры полезны для вас", — говорит доктор Марк Хайман, автор книги "Молодые навсегда: секреты самой долгой и здоровой жизни", поскольку они содержат антиоксиданты, способные снизить риск сердечных заболеваний и хронических проблем со здоровьем. "Поэтому вам нужно убедиться, что вы получаете много полезных жиров, и оливковое масло — отличный способ сделать это".

Напомним, эксперт по долголетию дал 5 советов, которые помогут дожить до 100 лет.

Ранее Фокус писал о том, каких 5 продуктов следует избегать, чтобы замедлить старение.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.