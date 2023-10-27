5 лучших продуктов для долголетия. Как ягоды, зелень и орехи помогают продлить жизнь?
На продолжительность жизни влияют не только гены, но и образ жизни, ежедневные привычки и питание. Существует ряд продуктов, которые обязательно должны быть в вашем рационе, если вы хотите стать долгожителем и сохранить здоровье.
По мнению экспертов, продукты, которые вы едите, напрямую влияют на ваше здоровье и могут увеличить продолжительность и качество жизни. Разнообразное сбалансированное питание — ключ к долголетию, поэтому обязательно включайте в свой рацион продукты, которые являются наиболее полезными для вашего организма. Узнайте, почему ягоды, орехи и батат способствуют увеличению продолжительности жизни. Об этом пишет Closer Weekly.
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Ягоды
Для увеличения продолжительности жизни "такие фрукты, как черника, малина и клубника, являются отличным выбором", — говорит диетолог по долголетию из Мичигана Кимберли Мелтон. "Они содержат значительное количество богатых антиоксидантами фитохимических веществ, которые могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа".
Темная листовая зелень
Включайте в свое питание рукколу, бок-чой, брокколи, зелень, капусту, салат ромэн или шпинат. Как объясняет Лорен Манакер, диетолог и эксперт по питанию из Южной Каролины: "Снова и снова данные показывают, что употребление темной листовой зелени связано с множеством благоприятных последствий для здоровья, включая снижение риска ранней смерти".
Орехи
Если на постоянной основе употреблять грецкие орехи, миндаль, арахис или фисташки, это продлит вам жизнь. "Они являются богатым источником питательных веществ, которые поддерживают нашу иммунную систему и обмен веществ, помогают справиться с воспалением, поддерживают здоровье кишечника и способствуют здоровью мозга и сердца, а также обладают профилактическими свойствами против рака", — говорит Стейси Кеннеди, сертифицированный специалист по питанию при онкологических заболеваниях.
Батат
Сладкий картофель, особенно фиолетовый сорт, богат сложными углеводами, белками и витаминами, необходимыми для поддержания здоровья кишечника и укрепления иммунной системы, что имеет большое значение для продления жизни. "До 1975 года в рацион жителей Окинавы входил фиолетовый сладкий картофель", — рассказывает эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, автор книги "Голубые зоны". "И я бы сказал, что это привело к появлению самого долгоживущего населения в истории человечества".
Оливковое масло
"Хорошие жиры полезны для вас", — говорит доктор Марк Хайман, автор книги "Молодые навсегда: секреты самой долгой и здоровой жизни", поскольку они содержат антиоксиданты, способные снизить риск сердечных заболеваний и хронических проблем со здоровьем. "Поэтому вам нужно убедиться, что вы получаете много полезных жиров, и оливковое масло — отличный способ сделать это".
Напомним, эксперт по долголетию дал 5 советов, которые помогут дожить до 100 лет.
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.