Сандра Буллок впервые после смерти бойфренда вышла в люди (видео)

Брайана Рэндалла не стало 5 августа, и с тех пор Сандра держалась в тени.

59-летняя оскароносная актриса Сандра Буллок, которая 5 августа потеряла своего 57-летнего бойфренда Брайана Рэндалла, умершего после тяжелой болезни, впервые за несколько месяцев была замечена в Лос-Анджелесе. Она шла по улице с 11-летней дочерью Лейлой, пишет Daily Mail.

Звезда держала девочку за руку и даже нежно поцеловала ее в голову. Компанию на прогулке им составил телохранитель.

Сандра была одета в белый топ, коричневое пальто и черные брюки в сочетании с кроссовками и черной сумочкой. Ее дочь выбрала синий велюровый костюм и белые с серыми вставками кроссовки.

Голливудская актриса впервые встретилась с Брайаном, моделью, ставшей фотографом, в 2015 году, после того как он сфотографировал день рождения ее сына Луи. Это произошло через пять лет после ее скандального развода с Джесси Джеймсом.

Сандра и Брайан начали встречаться через несколько месяцев после первой встречи и в том же году даже посетили свадьбу Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Последнее совместное появление пары на публике было в июле 2020 года.

В своих интервью актриса признавалась, что нашла любовь всей своей жизни, и не скрывала, насколько счастлива в отношениях.

Брайан три года боролся с БАС (боковой амиотрофический синдром), пока в августе болезнь его не убила. Актриса и ее возлюбленный держали в тайне его диагноз, однако весь последний год его жизни Сандра отказывалась от работы, чтобы больше времени провести с Рэндаллом.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл Фото: Getty Images

После его смерти семья попросила пожертвования для Ассоциации БАС и Массачусетской больницы общего профиля вместо цветов.

Лекарства от бокового амиотрофического склероза (БАС) не существует, и болезнь смертельна, но у пациентов она прогрессирует с разной скоростью.

Люди с БАС могут жить от двух до пяти лет после первого проявления симптомов, хотя 10% больных живут не менее 10 лет. В некоторых странах он также известно как болезнь двигательных нейронов.

Заболевание также называют болезнью Лу Герига в честь американского бейсболиста, которому поставили диагноз в 1939 году, когда ему было всего 36 лет.

У Сандры и Брайана не было общих детей. Актриса воспитывает приемного сына Луи (13 лет) и 11-летнюю Лейлу, тоже приемную, а у Рэндалла осталась взрослая дочь Скайлар.

Ранее Фокус писал, что Сандра Буллок после смерти любимого хотела развеять прах своего бойфренда в особенном месте на Багамах.