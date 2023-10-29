"Пытались уничтожить друг друга": Шварценеггер рассказал об отношениях со Сталлоне

Арнольд Шварценеггер признал, что в прошлом у него со звездой боевиков Сильвестром Сталлоне была вражда. Но теперь, они — лучшие друзья.

76-летний бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер 27 октября посетил "Шоу Грэма Нортона", где признался, что они с Сильвестром Сталлоне начинали как главные "соперники в кино", прежде чем стали "фантастическими друзьями".

"Мы были соперниками в кино и довели конкуренцию до крайности. У каждого из нас должно было быть лучшее тело, нам нужно было "убивать" больше людей в наших фильмах, и нам нужно было иметь самое мощное оружие", — объяснил звездный актер "Терминатора".

"Все вышло из-под контроля, и мы пытались уничтожить друг друга. Затем, когда мы оба вложили деньги в "Планету Голливуд", мы начали вместе летать по всему миру, чтобы продвигать ее, и стали фантастическими друзьями", — добавил Шварценеггер.

И Сталлоне, и Шварценеггер обрели славу и богатство в Голливуде в 1970-х годах: Шварценеггер ворвался на сцену в 1970 году с фильмом "Геркулес в Нью-Йорке", а Сталлоне добился большого успеха в оскароносном фильме 1976 года "Рокки".

Помимо партнерства с "Планетой Голливуд", пара актеров в конечном итоге делят доходы от проката одних и тех же фильмов, включая "План побега" 2013 года и франшизу "Неудержимые". В этом году Шварценеггер и Сталлоне также стали героями документальных фильмов Netflix.

Напомним, 12 октября Фокус писал о том, как Арнольд Шварценеггер относится к любовнице, родившей ему сына. Несмотря на то, что бывшие любовники не общаются, актер всегда интересуется тем, как дела у Милдред.

Кроме этого, сообщалось, как внебрачный сын Шварценеггера отреагировал на мемуары отца. Джозеф Баэна не скрывает, что гордится своим знаменитым отцом.