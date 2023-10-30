Остается в РФ: Ирма Витовская прокомментировала позицию старшей дочери Ольги Сумской

Антонина Паперная длительное время живет в России. У актрисы там есть муж и двое детей.

48-летняя украинская актриса Ирма Витовская прокомментировала позицию дочери Ольги Сумской, 57, которая живет в России и не делает антивоенных заявлений. Своими мыслями звезда фильма "Мої думки тихі" поделилась в новом интервью РБК.

Витовская не стала резко критиковать Антонину Паперную. Однако отметила, что старшая дочь Ольги Сумской живет в РФ уже много лет, добавив, что там она сформировалась как личность, имеет работу и семью.

"Я не вижу, что человек является участником каких-то украинофобских программ, куда загоняют всех. Я допускаю, что большинство всех этих украинофобских высказываний российских актеров — это конъюнктурное желание быть на плаву, понравиться, быть ближе к власти. Есть большая часть тех, кто действительно исповедует эту украинофобию, а есть те, которые так служат режиму... Поэтому я не буду здесь комментировать, чтобы не делать еще больше больно Ольге Вячеславовне", — рассказала уроженка Ивано-Франковска.

В частности, Ирма Витовская добавила, что эта ситуация началась гораздо раньше, а она не знает лично Паперную, чтобы делать какие-то заявления.

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Ирма Витовская

Отметим, что Антонина Паперная из-за полномасштабной войны России против Украины не смогла приехать на похороны бабушки, которая ушла из жизни в конце февраля 2022 года.

Дочь Ольги Сумской замужем за российским актером Владимиром Яглычем. У пары подрастают двое детей — дочь Ева и сын Даниил. Антонина продолжает жить и работать в России, не делая резких заявлений против режима.

Антонина Паперная с мужем Владимиром Яглычем Фото: yaglych

Напомним, Антонина Паперная вместе с мужем посетила премьеру фильма в РФ в мае 2022 года.

Также Фокус писал об объяснении Ольги Сумской, почему ее наследница молчит о войне.