Брат Кейт Миддлтон и его жена нарушили семейную тралицию

Сын Джеймса Миддлтона будет носить фамилию отца, а еще он, в отличие от своих кузенов и кузин, родился в другом медучреждении.

36-летний младший брат принцессы Уэльской, Джеймс Миддлтон, и его жена Ализе, которые недавно стали родителями мальчика, названого Иниго, нарушили семейную традицию Миддлтонов, пишет Hello.

Как известно, принцесса Кейт родила всех троих своих детей – принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи – в частном крыле Линдо больницы Святой Марии в Паддингтоне, Лондон. Точно так же младшая сестра Кейт, Пиппа, выбрала крыло Линдо для рождения детей, Артура, Грейс и Роуз.

Джеймс Миддлтон с новорожденным сыном и любимыми собаками Фото: Instagram/James Middleton

Что касается Ализе, то она родила первенца в больнице в больнице NHS в Бейзингстоке и Северном Хэмпшире.

В своем посте в соцсети Джемс поблагодарил сотрудников медучреждения.

"Мы хотели бы поблагодарить замечательную команду больницы Бейзингстока, от самого первого сканирования до первого выхода из парадной двери втроем, мы не могли чувствовать большей поддержки и заботы на протяжении всего времени, так что спасибо Национальной службе здравоохранения", – написал он.

Еще одна разница между сыном Джеймса и детьми его сестер состоит в том, что Иниго будет носить фамилию Миддлтон, поскольку Кейт и Пиппа сменили фамилии после замужества.

Новость о том, что брат Кейт Миддлтон стал отцом, появилась на прошлой неделе после того, как его с женой видели гуляющими по лондонскому Ноттинг-Хиллу на прошлой неделе с коляской.

Журналисты уже узнали, что подарила брату принцесса Уэльская по случаю рождения племянника, а еще несколько дней спустя Джеймс поделился фотографиями сына.

Ранее Фокус писал, что Джеймс Миддлтон показал забавное видео со своими собаками, попавшими под сильный ветер.