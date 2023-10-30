Хэллоуин по-королевски: какие костюмы надевали Кейт Миддлтон, принц Гарри и другие (фото)

Члены королевских семей не сильно афишируют свое празднование Хэллоуина, однако каждый из них хотя бы раз примерял какой-нибудь маскарадный костюм.

Хэллоуин – время, когда все переодеваются в костюмы самых разнообразных персонажей, начиная от героев мультфильмов и заканчивая образами из фильмов ужасов. Для членов королевских семей Хэллоуин обычно не является событием, которое они празднуют публично, но это не значит, что они отказывают себе в удовольствии переодеться в интересные и оригинальные костюмы. Hello в канун праздника собрал фото, которые демонстрируют, что монархам не чужды простые человеческие радости, и они тоже любят костюмы и переодевания.

Принцесса Евгения и Меган Маркл

Когда они встречались, принц Гарри и Меган Маркл провели вечер в Торонто с двоюродной сестрой Гарри, принцессой Евгенией, и ее мужем Джеком Бруксбэнком. Четверка отправилась инкогнито на вечеринку в честь Хэллоуина в постапокалиптическом стиле, где группа надела маски и густо накрасилась.

Кадр из сериала "Гарри и Меган": принцесса Евгения и Меган Маркл Фото: Netflix

Гарри вспоминал ту ночь в своих мемуарах "Запасной".

"За помощью с костюмом я обратился к другу, актеру Тому Харди, прежде чем уйти из дома. Я позвонил ему и спросил, могу ли я одолжить его костюм из "Безумного Макса. "Все это? Да, пожалуйста, приятель!" Весь комплект. Он подарил мне все это еще до того, как я покинул Британию, и теперь я примерял его в маленькой ванной Мэг. Когда я вышел, она разразилась смехом", – писал принц.

Сын принцессы Евгении

Первенец принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, Август, еще в первый год своей жизни примерил костюм на Хэллоуин. В 2021 году королевская особа поделилась снимком, где малыш сидит в костюме синего монстра.

"Интересно, о чем они говорят…", — подписала Евгения фотографию, на которой малыш играет с желтым плюшевым миньоном.

Сын принцессы Евгении, Август, в костюме монстра Фото: © Instagram / @princesseugenie

Принцесса Уэльская Кейт

В свои докоролевские дни принцесса Кейт появилась на публике в гламурном костюме ведьмы для вечеринки в честь Хэллоуина в Махики в 2007 году. На ней было блестящее черное платье, колготки в сетку и сапоги до колен, а также черная накидка.

Кейт Миддлтон в костюме ведьмы, 2007 год Фото: justjared.com

В следующем году Кейт Миддлтон появилась в костюме в стиле диско на мероприятии Day-Glo Midnight Roller Disco в Лондоне. Она надела желтые мини-шорты и яркий изумрудный топ, который сочетала с ботинками и, конечно же, светящимися палочками.

Будущая принцесса Уэльская в 2008 году Фото: Getty

Принцесса Беатрис

Беатрис на Хэллоуинский бал ЮНИСЕФ в Лондоне в 2016 году, на котором были собраны жизненно важные средства для поддержки работы ЮНИСЕФ по спасению жизней сирийских детей, находящихся в опасности, нарядилась кошкой.

В октябре 2018 года Беатрис была замечена на вечеринке Аннабель в честь Хэллоуина в монохромном образе с ярким сиреневым париком и головным убором в виде единорога. Свой костюм она завершила блестящими аксессуарами.

Принцесса Беатрис в костюме кошки Фото: Getty и единорога Фото: Getty

Принцесса Швеции Мадлен

Принцесса Мадлен и ее семья всегда готовятся к Хэллоуину. В прошлогоднем проекте Мадлен и ее муж Крис оделись как хиппи, принцесса Леонора была ведьмой, принц Николас нарядился в виде персонажа Тома Круза из фильма "Лучший стрелок: Маверик". Принцесса Анна выбрала костюм единорога.

Шведская королевская семья в 2022 году на Хэллоуин Фото: © Instagram / @princess_madeleine_of_sweden

Принц Гарри

В сети есть фото, где юный принц Гарри – в красном костюме гоблина. Так мальчика нарядили для рождественского спектакля в детском саду в 1987 году.

Принц Гарри (в красно-зеленом костюме) идет в садик, 1987 год Фото: Getty

В 2003 году Гарри сыграл Конрада в своей школе Итонского колледжа в постановке "Много шума из ничего" и спрятал лицо под маской.

Принц Гарри в школьной постановке Фото: Getty

Король Чарльз и королева Камилла

В 1980 году принц Чарльз замаскировался, чтобы обмануть фотографов во время лыжного отпуска в Клостерсе в 1980 году.

Принц Чарльз нашел способ спрятаться от фотографов Фото: Getty

В 2019 году тогда еще принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская примерили маски животных на приеме в честь бала животных The Elephant Family.

Принц Чарльз и Камилла на балу животных The Elephant Family. Фото: Getty

Герцог Йоркский и Сара, герцогиня Йоркская

Герцог и Сара, герцогиня Йоркские, одетые в старинные костюмы в точной копии деревни Клондайк, во время своего первого совместного официального тура по Канаде в 1987 году.

Принц Эндрю с женой Сарой в турне по Канаде, 1987 год Фото: Getty

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