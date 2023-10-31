"Теперь дома": Руслану Писанку перезахоронили рядом с родителями

Украинская легендарная актриса театра и кино ушла из жизни в июле 2022 в Германии.

Муж Русланы Писанки Игорь Исаков перезахоронил ее прах на киевском кладбище. Об этом сообщил телеведущий Егор Гордеев.

Ранее прах украинской актрисы и телеведущей, которая ушла из жизни летом 2022 года, был в крипте Спасо-Преображенского собора, а теперь он похоронен на одном из кладбищ в столице Украины. Как известно, там также покоятся родственники покойной знаменитости — ее мама, папа, брат и другие близкие люди.

"Звонил муж Руси Игорь Исаков. Спокойный и облегченный. Руся теперь дома. Вместе с отцом, мамой, братом и родственниками. Мы перезахоронили Русю. Она в крипте, как на сцене. Пора сойти и спокойно пойти дальше", — рассказывает Гордеев.

Руслана Писанка с мужем Игорем Исаковым Фото: Instagram pisankaruslana

В ночь на 19 июля 2022 на территории Германии умерла украинская актриса и ведущая Руслана Писанка. В возрасте 56 лет знаменитости диагностировали рак. Как известно, Писанка выехала из страны сразу в начале полномасштабной войны России против Украины. А в феврале сломала ногу и проходила лечение.

Летом того же года покойная звезда потеряла свою мать. Теперь они вдвоем покоятся на столичном кладбище.

Руслана Писанка Фото: Instagram pisankaruslana

Напомним, муж Русланы Писанки обратился к покойной жене через несколько недель после ее смерти.

Также Фокус писал о последнем сообщении Русланы Писанки Ольге Сумской.