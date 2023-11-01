Невеста Криштиану Роналду в мини-шортах посетила его матч в Рияде (фото)

Джорджина Родригес поддержала возлюбленного во время матча, который он в итоге выиграл.

29-летняя испанская модель Джорджина Родригес посетила футбольный матч своего возлюбленного, Криштиану Роналду, 38, в Саудовской Аравии, а именно в ее столице — Рияде. Снимками со спортивного события мама двоих детей делится в своем Instagram с более 50 млн подписчиков.

На публике Джорджина появилась в джинсовых мини-шортах, которые сочетала с черными полупрозрачными колготками и топом без рукавов. Традиционно к своему аутфиту возлюбленная Роналду добавила сумочку Hermès Birkin, на этот раз красную. Ее цена может достигать сотни тысяч долларов.

Свои длинные черные волосы Родригес оставила распущенными и сделала легкий макияж. Также она продемонстрировала ряд роскошных украшений, например, кольца, браслеты с часами и массивные серьги-кольца. На ногах невесты Криштиану Роналду были черные высокие ботинки.

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Джорджина Родригес

Также звезда соцсетей поделилась фото самого Роналду на футбольном поле, которое отметила красным сердечком. А также показала снимок с шестилетним сыном спортсмена Матео. Всего у него пятеро детей — Криштиану-младший, близнецы Ева и Матео, и дочери Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Последние двое родились в союзе с Джорджиной.

Криштиану Роналду Фото: Скріншот Джорджина Родригес с сыном Криштиану Роналду Фото: Скріншот

К слову, клуб Роналду "Аль-Насср" выиграл этот поединок со счетом 1:0 против "Аль-Иттифак".

Напомним, как невеста португальского футболиста путешествует на частном самолете.

Также Фокус писал о сумочке Джорджины Родригес, с которой она прибыла в Венецию на знаменитый кинофестиваль.