Королева Камилла надела особую брошь королевы Елизаветы II (фото)

Ювелирное изделие ранее также принадлежало и королеве-матери, которая ушла из жизни в 2002 году.

Королева Камилла отдала дань памяти своей покойной свекрови, королеве Елизавете II, во время визита в Кению, надев сентиментальную брошь, которая когда-то принадлежала монарху, когда она начала первый день королевского тура в страну с королем Чарльзом III. Об этом пишет Page Six.

Жена старшего сына покойной королевы надела брошь в форме ракушки с бриллиантами и жемчугом, которая когда-то принадлежала королеве Елизавете, в начале их пятидневного путешествия в Африку.

Отметим, что Кения — это место, где принцесса Елизавета, которая посетила страну со своим мужем, принцем Филиппом, в феврале 1952 года, получила известие о том, что ее отец, король Георг VI, умер, и она станет королевой.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Королева Камилла во время визита в Кению Фото: Getty Images

Ювелирное изделие известно как брошь "Курто Томсон-гребешок-мушля", причем известно, что ее "частично спроектировал сэр Курто Томсон, который был сыном известного шотландского изобретателя", в 1919 году.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Ранее брошь также принадлежала королеве-матери. Она носила ее во время празднования своего 100-летия в 2000 году.

После смерти королевы-матери в 2002 году бриллиантовая брошь была передана королеве Елизавете II, которая носила ее много раз, например, на свадьбе своей внучки, Зары Тиндалл, в 2011 году.

Ювелирный эксперт отмечает, что "оценит брошь, вдохновленную морской жизнью, в 30 000 фунтов стерлингов (36 000 долларов США)".

Что касается королевы Камиллы, то она добавила изделие к белому платью Anna Valentine во время своего визита в Кению, сочетая образ с перламутровыми серьгами и двухцветными туфлями на каблуках, когда она присоединилась к своему мужу на торжественной встрече в Государственном доме в Найроби.

Королева Камилла и король Чарльз III Фото: Getty Images

На следующий день жена британского короля также выбрала светлый образ, однако добавила к нему другую брошь.

Королева Камилла Фото: Getty Images Королева Камилла Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла вдохновилась модным приемом Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал об еще одном образе королевы Камиллы во время визита в Кению.