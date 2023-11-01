Король Чарльз раскрыл неизвестную деталь о помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Общественность узнала о помолвке наследника престола спустя несколько недель после того, как принц Уильям сделал предложение Кэтрин.

74-летний король Великобритании Чарльз III, который сейчас вместе со своей 76-летней женой Камиллой находится в Кении с официальным визитом, выступая на государственном ужине, устроенном для него президентом Уильямом Руто, рассказал, что именно в этой стране его старший сын, принц Уильям, сделал предложение Кейт Миддлтон в 2010 году. Как пишет People, о помолвке общественность узнала только через несколько недель.

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"Это было здесь, на виду, у горы Кения мой сын, принц Уэльский, сделал предложение своей жене, теперь моей любимой невестке", — сказал король Чарльз, вспоминая помолвку.

Новость о предстоящей королевской свадьбе стала достоянием общественности через несколько недель, а Уильям и Кейт дали первое совместное интервью и рассказали о том, как появилось это предложение.

"Каждый парень знает, что требуется определенная мотивация, чтобы начать действовать. Итак, я планировал это, а потом мне показалось, что это прямо в Африке. Это было прекрасно", – рассказывал принц СМИ вскоре после объявления о помолвке.

Кейт и Уильям объявляют о своей помолвке Фото: Getty Images

Хотя они встретились много лет назад, будучи студентами колледжа, это предложение все равно стало для Кейт неожиданностью.

"Когда это произошло, это был полный шок. Там настоящая романтика", – говорила будущая жена принца.

В январе 2022 года на приеме в Букингемском дворце, посвященном отношениям между Великобританией и Африкой, Уильям снова вернулся к теме того, почему для такого события выбрал именно Кению.

"Африканский континент занимает особое место в моем сердце. Это место, куда мой отец взял меня и моего брата вскоре после смерти нашей матери. И решая, где лучше всего сделать предложение Кэтрин, я не мог придумать более подходящего места, чем Кения, чтобы встать на одно колено", – объяснил он.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в апреле 2011 года. В браке у них появилось трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

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