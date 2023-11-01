Экс-супруг Ани Лорак прокомментировал слухи, будто он навсегда покинул Украину (видео)

Мурат Налчаджиоглу развелся с певицей в 2019 году. В начале лета 2023 бизнесмен женился на визажистке Лилии, однако сейчас пара подогревает слухи о разрыве.

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу ответил, навсегда ли покинул Украину. Своими мыслями и позицией турецко-украинский предприниматель делится в своем Instagram.

"Мне прислали какое-то странное видео, что я покинул Украину и так далее. Я со своей любимой дочкой просто отдыхаю. Я ничего не покинул, скоро вернусь. Оставьте людей в покое, не лезьте в личную жизнь", — ответил Налчаджиоглу на фоне пейзажей.

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Мурат Налчаджиоглу

В июне 2023 года бизнесмен женился на визажистке Лилии. Однако сейчас они подогревают слухи о вероятном разводе. Пара удалила совместные фото и забрала отметки в описании профилей в соцсетях о своих вторых половинках. Официально они пока не комментируют домыслы в сети.

Сейчас Мурат Налчаджиоглу, который сознательно оставался в Украине после начала полномасштабной войны, имея турецкое гражданство, отдыхает с 12-летней дочерью Софией от Ани Лорак.

Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Напомним, концерты Ани Лорак отменяют в РФ из-за слухов о ее помощи украинской армии.

Также Фокус писал о свадьбе Мурата Налчаджиоглу и его избранницы Лилии в Конча-Заспе в начале лета 2023 года.