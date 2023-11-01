От Кейт Миддлтон до принцессы Леонор: среди дам из высшего общества наметился новый тренд

Женщины из королевских семей с помощью белых костюмов идеального кроя подчеркивают свой высокий статус.

Появление 18-летней испанской принцессы Леонор на присяге Конституции в белом брючном костюме от испанского бренда Sastreria Serna продемонстрировало тенденцию, которой в последние годы придерживаются женщины из королевских семей. Белый брючный костюм – новый писк моды. Если раньше дамы из высшего общества все же выбирали платья и юбки, то сейчас такая двойка стала чем-то вроде негласного протокольного делового ансамбля. Фокус собрал несколько похожих образов и предлагает ознакомиться с ними и вам.

Принцесса Леонор в костюме от Sastreria Serna

Белый брючный комплект принцессы на присяге состоял из двубортного пиджака на двух пуговицах и слегка расклешенных приталенных брюк. Образ принцесса дополнила жемчужными туфлями с острым носком от Lodi и серьгами ювелирного бренда Gold&Roses с сапфирами и бриллиантами за 1855 евро.

Кейт Миддлтон в костюме от Alexander McQueen

Принцесса Уэльская – большая любительница брючных костюмов, и в ее гардеробе есть комплекты самых разных цветов. Нашлось там место и белым ансамблям. На матче группового этапа чемпионата мира по регби 2023 года между Англией и Аргентиной в сентябре Кейт появилась на трибуне в элегантном белом костюме от Alexander McQueen. Принцесса Кейт носила комплект с соответствующим поясом на Играх Содружества в июле 2022 года, разбавила его эффектными серьгами на открытии Национального памятника Виндраш на вокзале Ватерлоо в июне того же года и снова вышла в нем во время посещения Ямайки в рамках королевского тура по Карибскому региону с принцем Уильямом в марте прошлого года.

Меган Маркл в костюме Altuzarra

42-летняя герцогиня Сассекская недавно появилась в белом на сцене "Саммит родителей Фонда Арчевелл: психическое здоровье в эпоху цифровых технологий" в Нью-Йорке, где она была одета в пиджак цвета слоновой кости с открытыми плечами и брюки в тон от Altuzarra.

Ранее Меган произвела фурор в белом костюме Valentino на Играх непокоренных 2022 года в Гааге, продемонстрировав тренд в стиле оверсайз.

Королева Испании Летиция в Carolina Herrera

Мать принцессы Леонор, королева Летиция, тоже поклонница белых костюмов. 51-летняя королева Испании появилась в белой брючной двойке от Carolina Herrera с топом с кружевной отделкой на мероприятии Фонда принцессы Астурийской в Королевском дворце в июне 2023 года.

Королева Летиция на мероприятии Фонда принцессы Астурийской Фото: Getty

Примерно в то же время прошлым летом она надела костюм с бледно-розовым топом, чтобы посетить Центр беженцев CREADE вместе с первой леди США, доктором Джилл Байден.

Королева Летиция в белом брючном костюме во время встречи с Джилл Байден Фото: Getty

Королеву Летицию можно считать создателем модной униформы принцессы, поскольку она надела белый костюм для фотосессии после объявления о своей неожиданной помолвке с будущим королем Филиппом в 2003 году.

Летиция и будущий король Испании Филипп в день своей помолвки в 2003 году Фото: Getty

Среди других королевских особ, кто любит белые костюмы, – принцесса Дании Изабелла, кронпринцесса Дании Мэри, королева Иордании Рания, принцесса София и другие.

Королева Рания в белом

Принцесса Швеции София

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон на встречу с гендиректором Apple надела несвойственный ей брючный костюм.