"С любимой": Миша Кацурин сводил Надю Дорофееву на свидание (фото)

Звездные супруги посетили места студенческой жизни ресторатора и попробовали крепкие напитки.

Украинский ресторатор Миша Кацурин показал, как они с певицей Надей Дорофеевой провели романтический осенний вечер. Снимками со свидания с супругой блогер делится в своем Instagram.

В начале ноября 2023 года Кацурин решил провести возлюбленной экскурсию по местам, где прошли его студенческие годы. Он учился в Киевском национальном университете технологий и дизайна.

"Ностальгировал ужасно и по старой привычке хотел заказать помойный кофе и булку в киоске напротив, но теперь напротив есть кофейня, вкусный фильтр, завтраки и орешек со сгущенкой. Киев такой классный", — написал отец двоих детей.

Он также добавил, что Надя Дорофеева на фото подпевает Бейонсе.

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Надя Дорофеева Фото: Скріншот

После этого звездные супруги попробовали алкогольные коктейли.

"Может показаться, что это закладывает бодрая мужская компания. Не тут то было. Это у нас с любимой свидание с практическими объяснениями, что такое мескаль и как ему подходит сангрия", — отметил Кацурин.

Свидание Миши Кацурина и Нади Дорофеевой Фото: Скріншот Свидание Миши Кацурина и Нади Дорофеевой Фото: Скріншот

Напомним, Миша Кацурин поделился трогательным кадром с женой.

Также Фокус писал о свадьбе Нади Дорофеевой и Миши Кацурина летом 2023 года.