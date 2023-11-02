"С любимой": Миша Кацурин сводил Надю Дорофееву на свидание (фото)
Звездные супруги посетили места студенческой жизни ресторатора и попробовали крепкие напитки.
Украинский ресторатор Миша Кацурин показал, как они с певицей Надей Дорофеевой провели романтический осенний вечер. Снимками со свидания с супругой блогер делится в своем Instagram.
В начале ноября 2023 года Кацурин решил провести возлюбленной экскурсию по местам, где прошли его студенческие годы. Он учился в Киевском национальном университете технологий и дизайна.
"Ностальгировал ужасно и по старой привычке хотел заказать помойный кофе и булку в киоске напротив, но теперь напротив есть кофейня, вкусный фильтр, завтраки и орешек со сгущенкой. Киев такой классный", — написал отец двоих детей.
Он также добавил, что Надя Дорофеева на фото подпевает Бейонсе.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
После этого звездные супруги попробовали алкогольные коктейли.
"Может показаться, что это закладывает бодрая мужская компания. Не тут то было. Это у нас с любимой свидание с практическими объяснениями, что такое мескаль и как ему подходит сангрия", — отметил Кацурин.
Напомним, Миша Кацурин поделился трогательным кадром с женой.
Также Фокус писал о свадьбе Нади Дорофеевой и Миши Кацурина летом 2023 года.