Линда Евангелиста продемонстрировала стильный деловой ансамбль (фото)

Звезда подиумов посетила мероприятие WSJ Innovator Awards в Нью-Йорке.

58-летняя канадская супермодель Линда Евангелиста продемонстрировала стильный деловой образ на осень 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Легендарная звезда подиумов итальянского происхождения появилась на публике в черном блейзере поверх белой водолазки во время посещения ежегодной премии журнала WSJ Innovator Awards, которая состоялась в Музее современного искусства в Нью-Йорке в среду, 1 ноября 2023 года.

По этому случаю Евангелиста продемонстрировала элегантный образ в своем вневременном наряде, который она дополнила черными брюками, кожаным ремнем, чтобы подчеркнуть свою изящную талию, и парой сережек.

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Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Ее короткие темные волосы были уложены назад. Модель дополнила вечерний образ эффектным макияжем. Знаменитость также сделала красный маникюр для яркости своего нейтрального ансамбля.

Линда Евангелиста Фото: Getty Images

Позируя на красной дорожке, Евангелиста, которой диагностировали рак молочной железы, излучала уверенность, улыбаясь местным фотографам.

Напомним, Линда Евангелиста вышла в свет с сыном от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Также Фокус писал о встрече Линды Евангелисты с украинской дизайнером Светланой Бевзой и ее дочерью.