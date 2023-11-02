Пэрис Хилтон показала праздничные фото первенца Феникса (фото)
Девятимесячный малыш на Хэллоуин 2023 уже примерил ряд образов популярных персонажей.
42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон показала праздничные фото первенца Феникса. Порцию свежих фото с наследником звезда соцсетей опубликовала в Instagram с более 20 млн подписчиков.
"Мой маленький Элмо", — написала мама одного ребенка.
На фото 9-месячный Феникс позирует в ярком костюме вымышленного персонажа Элмо. Малыш улыбается, сидя у звездной мамы на руках.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
"Вы и маленький сладкий ангел заслуживаете всей любви во вселенной, вы невероятные", "Я просто люблю его. Он такой милый. И мне тоже нравится его имя", "Он такой счастливый и милый маленький парень!!!! Счастливого Хэллоуина вашей семье!" — пишут в комментариях фолловеры Хилтон.
Впоследствии знаменитость показала еще один хэллоуинский образ малыша. Феникс стал на один вечер вымышленным персонажем видеоигр Луиджи, а его отец Картер Реум — Марио. Тем временем сама Пэрис стала принцессой, позируя в розовом платье и короне.
"Мы выиграли Хэллоуин"? — спросила звезда.
Напомним, какие образы выбрали Ирина Шейк и Брэдли Купер во время хэллоуинского праздника, который они провели с дочкой Леей.
Также Фокус писал о Хэллоуине 2023 в семье Дэвида Бекхэма.