Кейт Миддлтон выгуляла модную стеганую куртку (фото)

Такая куртка – лучший выбор для капризной погоды.

Начало ноября выдалось очень продуктивным для принцессы Уэльской Кэтрин. Сначала она посетила сообщество отцов с детьми, а затем вместе с мужем отправилась в Шотландию, где они известны как герцог и герцогиня Ротсейские. Там супруги провели несколько встреч с организациями, поддерживающими сельские общины в Мори и Инвернессе, пишет Hello.

Для поездки принцесса выбрала стеганую куртку Burberry в клетку, уважив таким образом Шотландию, джинсы-клеш и ботинки челси Reiss, а Уильям был в джинсах, куртке цвета хаки и коричневой обуви.

В Шотландию, где клетка – визитная карточка в одежде, Кейт надела соответствующую куртку Фото: Getty

Первой остановкой пары стала Outfit Moray — отмеченная наградами благотворительная организация, предлагающая изменяющие жизнь программы обучения на свежем воздухе. Она ориентирована на поддержку людей в возрасте от восьми до 18 лет и с момента своего создания в 2003 году работала с более чем 16 тысячами молодых людей.

Здесь проводится широкий спектр мероприятий, включая катание на горных велосипедах, паддлспорт, скалолазание, стрельбу из лука и бушкрафт.

Уильям и Кейт присоединились к команде Outfit Moray в начальной школе Бургхеда и тоже прокатились на велосипедах.

Далее супруги посетили семейную ферму Бродисхилл, где встретились с членами группы молодых фермеров Нижнего Спейсайда и представителями Farmstrong Scotland.

Программа "Молодые фермеры Нижнего Спейсайда" предназначена для молодых людей любого происхождения в возрасте от 14 до 29 лет со всего региона, предоставляя возможности для общения и взаимодействия.

Уильям и Кейт также пообщались с семьями, которые регулярно посещают занятия на специальной игровой площадке фермы.

Ранее Фокус писал, что почему принц Уильям называет Кейт Миддлтон "сумасшедшей".