Удобно и модно: Кейт Миддлтон показала лучший ансамбль для осенних прогулок (фото)

В своем образе Кэтрин сочетала последние модные тренды осени 2023.

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41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин посетила сообщество для отцов и детей Dadvengers в Арнос-Гроув, в северном Лондоне в рамках своей кампании Shaping Us, посвященной раннему детству, пишет Hello.

Для этой встречи королевская особа выбрала очень простой с виду ансамбль. Она надела бело-синий полосатый джемпер от Erdem, укороченные джинсы, куртку цвета хаки от Barbour и темно-коричневые ботинки челси от Reiss. В своем образе, который как нельзя лучше подходит для прогулок, Кэтрин умело сочетала самые трендовые свитер и обувь осени.

Принцесса Уэльская на прогулке с отцами и их детьми Фото: Getty

Принцесса присоединилась к группе Arnos Grove Dadvengers в пабе Arnos Arms, где они беседовали о роли отцов в развитии ребенка, в том числе в первые недели и месяцы его жизни. Также обсуждалась важность равного отпуска по уходу за ребенком для мужчин, и основатель Dadvengers Найджел Кларк рассказал принцессе, что, если отец возвращается на работу через две недели после рождения ребенка, это "внезапно создает дыру в семье".

Кейт сразу нашла подход к детям Фото: Getty

Dadvengers — это преимущественно онлайн-сообщество, которое помогает папам на их пути к оцовству. Он уделяет большое внимание психическому благополучию и поддерживает молодых отцов различными способами, в том числе посредством онлайн-программ обучения, подкастов и, с недавних пор, личных мероприятий "Папа идет" (Dad Walks).

Dad Walks предоставляет мужчинам новый способ познакомиться с другими отцами в их местном сообществе в неформальной обстановке.

Основатель Dadvengers Найджел, который также известен своей работой над "Детским клубом" на канале BBC CBeebies, уверен, что отцы играют чрезвычайно важную роль в жизни своих детей, с самого начала. Dadvengers ставит перед собой задачу помочь им сделать это так, чтобы это им помогло.

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