Зручно та модно: Кейт Міддлтон показала найкращий ансамбль для осінніх прогулянок (фото)

У своєму образі Кетрін поєднала останні модні тренди осені 2023.

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41-річна принцеса Уельська Кетрін відвідала спільноту для батьків і дітей Dadvengers в Арнос-Гроув, у північному Лондоні, в межах своєї кампанії Shaping Us, присвяченої ранньому дитинству, пише Hello.

Для цієї зустрічі королівська особа обрала дуже простий на вигляд ансамбль. Вона одягла біло-синій смугастий джемпер від Erdem, укорочені джинси, куртку кольору хакі від Barbour і темно-коричневі черевики челсі від Reiss. У своєму образі, який якнайкраще пасує для прогулянок, Кетрін вміло поєднала найтрендовіші светр і взуття осені.

Принцеса Уельська на прогулянці з батьками та їхніми дітьми Фото: Getty

Принцеса приєдналася до групи Arnos Grove Dadvengers у пабі Arnos Arms, де вони розмовляли про роль батьків у розвитку дитини, в тому числі в перші тижні та місяці її життя. Також обговорювали важливість рівної відпустки для догляду за дитиною для чоловіків, і засновник Dadvengers Найджел Кларк розповів принцесі, що, якщо батько повертається на роботу за два тижні після народження дитини, це "раптово створює дірку в сім'ї".

Кейт одразу знайшла підхід до дітей Фото: Getty

Dadvengers — це переважно онлайн-спільнота, яка допомагає татам на їхньому шляху до батьківства. Вона приділяє велику увагу психічному благополуччю та підтримує молодих батьків різними способами, зокрема за допомогою онлайн-програм навчання, подкастів і віднедавна — особистих заходів "Тато йде" (Dad Walks).

Dad Walks надає чоловікам новий спосіб познайомитися з іншими батьками в їхній місцевій спільноті в неформальній обстановці.

Засновник Dadvengers Найджел, який також відомий своєю роботою над "Дитячим клубом" на каналі BBC CBeebies, упевнений, що батьки відіграють надзвичайно важливу роль у житті своїх дітей від самого початку. Dadvengers ставить перед собою завдання допомогти їм зробити це так, щоб це їм допомогло.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям і Кейт Міддлтон стали найстильнішою парою у світі.