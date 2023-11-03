Принцесса Анна надела пальто королевы Елизаветы II (фото)

Жест королевской персоны растрогал поклонников британских роялов.

Принцесса Анна появилась на публике в пальто своей покойной матери, королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Единственная дочь покойного монарха посетила Великий день хоровой вечерней службы в церкви Темпл в Лондоне. Для события королевская персона выбрала темное пальто с золотыми пуговицами 1968 года. Ранее его носила покойная королева Елизавета II, которая ушла из жизни 8 сентября 2022 года. В частности, в этом пальто мама короля Чарльза III позировала Энн Лейбовиц для официального портрета 2007 года.

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Принцесса Анна

"Принцесса Анна никогда не стесняется носить свою великолепную одежду десятилетиями. Так трогательно, что она носит плащ своей мамы. Это классика и очень сентиментально", "О, это делает меня такой счастливой и такой грустной одновременно", "Замечательный жест. Носить одежду того, кто ушел — это прекрасный способ почувствовать его близко, а в данном случае — почтить ее наследие", — реагируют на появление принцессы Анны королевские поклонники.

Напомним, как дочь королевы Елизаветы II носит свои наряды десятилетиями.

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