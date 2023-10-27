Принцесса Анна отказалась посетить крестины принца Гарри: названа причина

Единственная дочь королевы Елизаветы II является одной из самых трудолюбивых членов королевской семьи, но ей не выпала честь быть крестной матерью принца Гарри в 1984 году.

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Стало известно, почему принцесса Анна пропустила крестины принца Гарри в 1984 году. Об этом пишет New York Post.

История началась, когда она попросила своего старшего брата, короля Чарльза III, стать крестным отцом для ее первого ребенка, Питера Филипса, в 1977 году, на что первенец королевы Елизаветы II ответил согласием.

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Однако в 1982 году, когда должны были окрестить его первого сына и наследника принца Уильяма, Анна не была приглашена крестной матерью.

Королевский писатель Роберт Лейси писал в своей книге "Битва братьев", как Чарльз якобы "не ответил на комплимент, когда дело касалось Уильяма".

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Принц Гарри Фото: Walking With The Wounded

"Согласно слухам, [Чарльз] очень хотел пригласить свою сестру, но его заблокировала жена [покойная принцесса Диана]", — рассказывает эксперт.

Лейси утверждал, что Анну раздражала принцесса Уэльская, особенно когда ее имя упоминалось в разговоре.

Источник во дворце рассказал Лейси, что сестра Чарльза ІІІ часто называла Диану "дурой".

"В тот день Анна проявила свои чувства. Когда трехмесячного принца Генри Чарльза Альберта Дэвида, третьего в очереди на британский престол, крестили в Виндзоре в присутствии королевы [Елизаветы], королевы-матери, [принца] Филиппа и остальной королевской семьи, отсутствовало двое", — написал биограф.

Он продолжил: "Его тетя Анна и ее муж, капитан Марк Филипс, были в сельской местности графства Глостершир, в 85 милях на запад, и стреляли по кроликам". А их дети Зара и Питер присутствовали на церемонии.

Принцесса Анна Фото: Getty Images

Как известно, охота была запланирована за три месяца до крестин герцога Сассекского.

Напомним, принцесса Анна посетила Royal Ascot летом 2023 года.

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