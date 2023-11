The Beatles представили официальный клип на свою последнюю песню (видео)

Эта песня стала для The Beatles, фактически прекративших свое существование в 1970 году, первой за 27 лет и последней, если верить сэру Полу Маккартни, одному из участников культовой группы.

The Beatles представили официальный клип на песню Now and Then, режиссером которого стал Питер Джексон, задействовавший для создания видео искусственный интеллект, сообщает Billboard. Это – последняя песня, работа над которой началась еще при жизни Джона Леннона, в 1970-х годах, но оставалась незавершенной.

В феврале 1995 года Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр хотели выпустить композицию, но не смогли сделать это из-за невозможности вычленить вокал Леннона, записанный на пленку в 1970-е годы

"Но в 2022 году произошла счастливая случайность. Программная система, разработанная Питером Джексоном и его командой и использовавшаяся на протяжении всего производства документального сериала The Beatles Get Back, наконец, открыла путь к отделению вокала Джона от его фортепианной партии. В результате оригинальную запись можно было воплотить в жизнь и работать над ней заново с участием всех четырех The Beatles. Эта замечательная история музыкальной археологии отражает бесконечное творческое любопытство The Beatles и общее увлечение технологиями. Он знаменует собой завершение последней записи, которую Джон, Пол, Джордж и Ринго смогут сделать вместе, и прославляет наследие самой выдающейся и влиятельной группы в истории популярной музыки", – говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть не только ныне живых участников коллектива, Пола Маккартни и Ринго Старра, но и кадры с Джоном Ленноном, который был убит 8 декабря 1980 года, и Джорджем Харрисоном, умершим от рака в 2001 году.

Видео Now and Then — это первая попытка Джексона заняться производством музыкальных клипов, и в своем заявлении режиссер нашумевшего мини-сериала "The Beatles: Get Back" 2021 года сказал, что он поначалу не был готов браться за такой проект, однако и не согласиться не мог.

"Честно говоря, сама мысль об ответственности за создание музыкального видео, достойного последней песни, которую The Beatles когда-либо выпустят, вызвала массу тревог. Моя давняя любовь к The Beatles столкнулась со стеной ужаса при мысли о том, что я подведу всех. Это создало во мне сильную неуверенность, потому что я никогда раньше не снимал музыкальное видео и не мог себе представить, как сделать это для группы, которая распалась более 50 лет назад. Она никогда фактически не исполняла эту песню, и половины ее членов уже не было с нами", – признается Джексон.

Особенное беспокойство него вызывала нехватка кадров, ведь проект требовал эксклюзивного видео о легендарной четверке.

"Кажется, вообще ничего не существовало, где было снято, как Пол, Джордж и Ринго работали над Now And Then в 1995 году… Не так уж много видеозаписей Джона в середине 70-ых, когда он писал демо… Я злился из-за отсутствия нужных кадров The Beatles с 60-ых… И они даже не сняли ни одной видеозаписи, на которой Пол и Ринго работали над песней в прошлом году", – рассказывает Джексон.

Трейлер документального фильма Питера Джексона "The Beatles: Get Back"

Изначально режиссер также категорично был против того, чтобы использовать в клипе актеров или компьютерную графику.

"Каждый кадр The Beatles должен был быть подлинным. К тому моменту я действительно понятия не имел, как кто-то может снять музыкальное видео "Now And then", если у него нет приличных материалов для работы", – объяснил он.

Понимая его тревогу, Маккартни и Старр все же сняли несколько видео в студии и отправили ему. Кроме того, Apple, заказавшие съемки клипа, нашли более 14 часов давно забытого фильма, снятого во время сессий 1995 года, включая несколько часов Маккартни, Харрисона и Старра, работающих над последней песней.

Более того, сын Леннона, Шон Оно Леннон, и вдова Харрисона, Оливия, нашли "отличные неизданные ранее домашние видеозаписи", которыми они поделились с ним.

"В завершение, несколько драгоценных секунд выступления "Битлз" в кожаных костюмах, самого раннего известного фильма о The Beatles, никогда ранее не показанного, были любезно предоставлены Питом Бестом", – рассказал Джексон о вкладе оригинального барабанщика группы.

Режиссер Питер Джексон

По его словам, просмотр этого материала полностью изменил ситуацию.

"Я увидел, как можно снять музыкальный клип. На самом деле, мне было гораздо проще, если бы я думал об этом как о создании короткометражного фильма, что я и сделал… ", – подчеркнул режиссер.

