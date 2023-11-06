Шампуня не достаточно: как мыть голову, чтобы сохранить здоровье волос, — трихолог

Здоровые и красивые волосы — визитная карточка каждой женщины, однако, чтобы быть обладательницей шикарной шевелюры, недостаточно просто мыть голову несколько раз в неделю. Эксклюзивно для Фокуса, трихолог Ольга Пятун рассказывает, как правильно ухаживать за волосами и кожей головы, и как на самом деле работают все уходовые средства.

Нас окружает множество информации по уходу за волосами, однако часто в сети можно встретить советы от мастеров и лидеров мнений, которые не подкреплены профессиональными знаниями и являются ошибочными. Подобная информация точно не помогает в подборе ухода за кожей головы и волосами. Трихолог-реабилитолог, тритментолог, член ассоциации трихологов Украины Ольга Пятун помогает Фокусу разобраться с тем, как поддерживать здоровье и чистоту волос, и что следует учитывать, выбирая уход.

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Для чего нужен шампунь?

Фото: Freepik

Шампунь — это средство для очищения кожи головы. Сейчас очень важно — именно для кожи, а не для волос, поэтому шампунь нужно выбирать, учитывая особенности и тип кожи головы.

"Для жирной кожи шампуни будут содержать детергенты, которые имеют более высокую моющую способность. Шампуни для сухой кожи в составе будут иметь более мягкие ПАВ и кондиционирующие, увлажняющие компоненты, но в любом случае, задача шампуня — качественно очистить кожу. Если мы не правильно подобрали шампунь, он может пересушивать кожу или наоборот не доочищать ее", — отмечает Ольга Пятун.

Вследствие не правильного ухода можно получить нарушение естественного микробиома и реакцию кожи в виде раздражения, шелушения (перхоти). Если у вас есть перхоть, себорейный дерматит или псориаз, к выбору шампуня необходимо подойти более ответственно, ведь не все шампуни от перхоти подходят для постоянного применения.

"Большинство шампуней, которые можно найти на аптечных полках, подходят для временного применения, когда есть обострение проблемы. При выборе шампуня очень важно понимать причину перхоти, оценить тип и состояние кожи. Поэтому советую не экспериментировать, а обратиться к специалисту, который сможет профессионально оценить состояние кожи и подобрать уход", — отмечает трихолог.

Как правильно мыть голову

Фото: Freepik

Как вы обычно моете голову? Просто наносите шампунь, намыливаете и смываете? Если это так, то вы это делаете неправильно и вам стоит узнать о правилах мытья головы.

Шампунь нужно наносить на хорошо увлажненную кожу головы и массажными движениями распределять по коже. Ни в коем случае не нужно распределять шампунь или пену руками по волосам. Мыльной воды, которая будет стекать по волосам, будет достаточно для очищения.

Не важно, как часто вы моете голову, ежедневно или раз в неделю, шампунь всегда нужно наносить дважды.

Важно тщательно смывать шампунь с кожи головы. Промывать водой волосы и кожу нужно вдвое дольше, чем наносить сам шампунь.

Шампунь нужно подбирать по типу и состоянию кожи. Если вы это делаете самостоятельно, обращайте внимание на то, для какой кожи предназначен этот шампунь. Если есть перхоть, желательно все же обратиться за консультацией к специалисту.

Как ухаживать за волосами

Фото: Freepik

"Волосы — это ороговевшая структура, которая не может восстанавливаться самостоятельно, а только разрушается во время эксплуатации. Своим клиентам я часто провожу ассоциацию волос с пазлом. Когда волосы качественные, здоровые — это как собранный пазл с красивой картинкой. Мы начинаем расчесывать волосы, использовать плотные резинки, сушить горячим воздухом, использовать плойку, красить, делать кератин, ботокс — и наш пазл постепенно разрушается, теряя отдельные частицы. Уже картинка не такая красивая и пазл уже не держится крепко — его легко сломать. Именно поэтому нам необходимо постоянно восстанавливать волосы благодаря домашнему и салонному уходу. В домашних условиях в этом нам помогут кондиционеры, маски, термозащиты. В условиях салона — процедуры реконструкции и протезирования волос. Все эти средства мы подбираем, учитывая тип, состояние и качество волос и не важно, какая у нас кожа головы, потому что это средства именно для ухода за волосами", — отмечает Ольга Пятун

Итак, какие уходовые средства нужно иметь на полочке ванной комнаты, чтобы получить здоровые и красивые волосы. И, что не менее важно, как правильно использовать эти средства, чтобы не потерять их эффективность.

Кондиционер

Кондиционер необходимо обязательно использовать после каждого мытья. Выдерживать 5-7 мин на волосах и при нанесении прочесывать расческой для влажных волос, чтобы максимально равномерно распределить продукт и окутать каждый волосок.

Трихолог отмечает, что задача кондиционера — восстановить ph волос, сгладить кутикулу, кондиционировать волосы, сделать их мягкими, податливыми для расчесывания и укладки.

Маска

Фото: Freepik

"Маска будет также кондиционировать волосы, но в составе маски должны быть активы: протеины, аминокислоты, липиды, которые будут работать над восстановлением волос. Для того, чтобы активы смогли поработать, нужно время. Именно поэтому маску следует выдерживать на волосах 20-25 мин. А чтобы получить накопительный эффект и поддерживать хорошее состояние волос, маску следует использовать еженедельно", — советует эксперт.

При выборе масок и кондиционеров важно учитывать тип волос. Для обладательниц вьющихся волнистых волос есть отдельные серии средств. Такие маски идеально сбалансированы по составу, не содержат силиконов, хорошо увлажняют волосы, не перегружают и помогают подчеркнуть естественную красоту кудрей. Обычно производители указывают на продукте для каких именно волос он подойдет. "А вот от "быстрых" масок, SOS средств, продуктов 2 в 1 не следует ожидать восстановления качества волос. Маски, которые производитель предлагает выдерживать 5-7 минут, будут хорошо кондиционировать волосы и только", — отмечает Ольга Пятун. "Вас может ввести в заблуждение гладкие блестящие волосы после использования маски, но это только вследствие кондиционирующего эффекта. Нам необходимо регулярно компенсировать то, что теряют волосы во время эксплуатации".

"Также довольно частый вопрос ко мне "необходимо ли закрывать маску кондиционером?". Такой необходимости нет. Если вас устраивает гладкость волос после маски, можно не применять кондиционер. Иногда кондиционирующего эффекта маски не хватает поврежденным пористым волосам. В таком случае стоит дополнительно нанести кондиционер на 3-5 минут после того, как смыли маску", — советует трихолог.

Термозащита

Фото: Freepik

Финальный этап в уходе за волосами — термозащита — это очень важный этап в уходе, который нельзя игнорировать. Термозащитные средства выполняют сразу несколько функций:

равномерно распределяют температуру по пряди, препятствуя перегреванию;

формируют легкие пленки вокруг волоса, которые дают блеск и гладкость;

защищают волосы во время мытья от щелочного ph шампуня (стекающая по волосам пена сначала растворяет несмываемые средства, имеющиеся на волосах и меньше смывает природные липиды).

Поэтому при выборе домашнего ухода важно учитывать все особенности вашей кожи головы и волос. А если вы цените свое время и не хотите тратить средства на эксперименты с уходом, лучше обратиться к специалисту, который профессионально оценит состояние кожи и волос и поможет подобрать уход, который будет работать именно для вас. Будьте здоровы и сияйте!

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.