Принц Гарри отказался приехать к отцу на 75-летие

Раскол между принцем Гарри и его британскими родственниками все больше усугубляется.

Королю Чарльзу III 14 ноября исполняется 75 лет, однако, как пишет Daily Mail, на праздновании его дня рождения не будет младшего сына монарха, принца Гарри. По информации издания, герцог Сассекский "отклонил приглашение".

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После того как принц в своей книге "Запасной" выставил королеву Камиллу "злодейкой", его и так непростые отношения с отцом еще больше ухудшились.

Это резко контрастирует с последним большим днем рождения короля пять лет назад. Тогда Гарри и Меган решили отложить медовый месяц, чтобы посетить вечеринку в честь его 70-летия.

Это уже второй раз, когда Гарри отказывается от возможности провести время со своим отцом. В сентябре он отклонил предложение короля присоединиться к нему в Балморале в годовщину смерти королевы Елизаветы, несмотря на то, что находился в Великобритании.

Раскол между Чарльзом, Уильямом и Сассексами произошел после того, как Гарри и Меган Маркл ушли с поста старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию. Позже они дали ряд скандальных интервью, где обвинили своих британских родственников в расизме и неоказании психологической помощи, а в книге "Запасной" младший принц рассказал о своих ссорах со старшим братом и еще открыл миру немало нелицеприятных фактов.

После того во время каждого из визитов в Великобританию принц Гарри держался подальше от близких родственников, и контактов как таковых на публике не было. Королевская семья не поздравляла его с днем рождения 15 сентября, а СМИ постоянно пишут о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не намерены мириться с Сассексами.

Масла в огонь может подлить новая книга биографа герцогов Сассекских Омида Скоби, который начал пиарить свою новую книгу "Финал", где назвал принца Уильяма "жаждущим власти", а короля Чарльза – "непопулярным".

Книга в твердом переплете описывается как "глубокое расследование нынешнего состояния британской монархии: непопулярный король, властолюбивый наследник престола, королева, готовая пойти на опасные меры, чтобы сохранить свой имидж, и принц, вынужденный начать новую жизнь после того, как его предала собственная семья".

"Финал" поступит в продажу 28 ноября и может снова ударить по Букингемскому дворцу. Неизвестно, внесли ли Сассекские какой-то вклад на этот раз, хотя автор хвастается, что "взял интервью у членов семьи".

Ранее Фокус писал, что рождественские планы принца Гарри и Меган Маркл могут расстроить короля Чарльза ІІІ.