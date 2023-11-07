Ирина Федишин ответила, как ее муж выехал за границу (фото)

Артистка показалась с мужем и двумя их сыновьями в Барселоне.

36-летняя украинская певица Ирина Федишин ответила на критику украинцев относительно того, что ее муж Виталий Човнык, 40, выехал за границу во время войны. В своем Instagram артистка опубликовала фото из поездки в Испанию.

Звезда сцены с мужем и двумя их сыновьями, Юрием и Олегом, оказались в Барселоне, где Федишин давала концерт в поддержку ВСУ.

Мама двоих детей рассказала, какие места стоит обязательно посетить во время быстрой экскурсии по испанскому городу. Впрочем, украинцев в комментариях также заинтересовало, как Виталий Човнык выехал за границу во время военного положения в Украине.

"Интересно, как муж пересек границу", "А как муж выехал за границу??? Чем он особенный???" — пишут пользователи сети.

Впрочем, Ирина Федишин рассказала, что ее муж выехал из Украины на законных основаниях, ведь имеет соответствующее разрешение. Они зарабатывают деньги для украинских защитников, по словам знаменитости.

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Ирина Федишин с семьей

"Вы в своем уме? Что так все перекручиваете? Поехали официально, чтобы заработать средства для ВСУ. Заработали и купили с этой поездки 100 дронов и не только… Поезжайте и попробуйте. Кто вам мешает? И официальное разрешение у Виталия есть, выехал с разрешения Министерства и никто не скрывается", — отметила уроженка Львова.

Фото: Скріншот

Украинский певец и продюсер Виталий Човнык и Ирина Федишин женаты с 2006 года. Они воспитывают двух сыновей — Юрия (2011) и Олега (2015).

Ирина Федишин и Виталий Човнык

Напомним, защитник "Азовстали" раскритиковал мужчин, которые незаконно выезжают за границу во время войны.

Также Фокус писал о смерти близкого человека Ирины Федишин на фронте.